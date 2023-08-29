Феномен Кренгольма: почему самая технологичная мануфактура мира возникла в Нарве?

В 1857 году в Нарве на острове Кренгольм была заложена мануфактура, которой было суждено стать самой технологичной хлопчатобумажной мануфактурой мира на начало 20 века. И сделал это гениальный предприниматель, „хлопчатобумажный король мира“, как его называли, Людвиг фон Кнопп.

Чтобы по-настоящему оценить то, что он сделал для города Нарва нужно проследить его жизнь с самого начала.

Людвиг фон Кнопп был сыном обычного немецкого бюргера Герхарда Кноппа, он закончил коммерческое училище в Бремене, а затем пошёл учиться хлопковому делу на фабрике текстильной компании „Де Джерси“ (De Jersey & Co) в Манчестере, основанной его земляком Джоном Фриром и специализировавшейся на экспорте английской пряжи в Россию.В 1839 году восемнадцатилетний Кноп приехал в Москву в качестве коммивояжёра фирмы „Де Джерси“. По свидетельствам современников, Людвиг фон Кнопп был очень коммуникабельным и быстро сориентировался в стране.

В 1842 году британский запрет на экспорт хлопчатобумажного оборудования, введённый в 1775 году для защиты страны в области технологий, был отменен, что позволило расширить производство хлопка в России. Людвиг фон Кнопп получил исключительное право на поставку в Россию машин для прядения и ткачества фирмы „Платт Бразерс“ и паровых двигателей фирмы „Хик Харгрейвз“ («Hick Hargreaves“). Людвигу удалось убедить фирму „Де Джерси“ открыть кредит на поставку оборудования под ожидаемые будущие прибыли. За четыре года немец построил восемь прядилен в Центральном районе России.

Неразвитость кредитных отношений, отсутствие поддержки текстильной промышленности со стороны государства создали проблемы, которые было необходимо решить. Так появились специальные конторы, которые имели налаженные связи с иностранными поставщиками оборудования и сырья и снабжали русских предпринимателей кредитами. Таким посредником в нужное время стал и Людвиг фон Кнопп.