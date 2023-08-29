Феномен Кренгольма: почему самая технологичная мануфактура мира возникла в Нарве?(6)
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает рассказывать об истории Ида-Вирумаа и знакомить нас с местными достопримечательностями.
В 1857 году в Нарве на острове Кренгольм была заложена мануфактура, которой было суждено стать самой технологичной хлопчатобумажной мануфактурой мира на начало 20 века. И сделал это гениальный предприниматель, „хлопчатобумажный король мира“, как его называли, Людвиг фон Кнопп.
Чтобы по-настоящему оценить то, что он сделал для города Нарва нужно проследить его жизнь с самого начала.
Людвиг фон Кнопп был сыном обычного немецкого бюргера Герхарда Кноппа, он закончил коммерческое училище в Бремене, а затем пошёл учиться хлопковому делу на фабрике текстильной компании „Де Джерси“ (De Jersey & Co) в Манчестере, основанной его земляком Джоном Фриром и специализировавшейся на экспорте английской пряжи в Россию.В 1839 году восемнадцатилетний Кноп приехал в Москву в качестве коммивояжёра фирмы „Де Джерси“. По свидетельствам современников, Людвиг фон Кнопп был очень коммуникабельным и быстро сориентировался в стране.
В 1842 году британский запрет на экспорт хлопчатобумажного оборудования, введённый в 1775 году для защиты страны в области технологий, был отменен, что позволило расширить производство хлопка в России. Людвиг фон Кнопп получил исключительное право на поставку в Россию машин для прядения и ткачества фирмы „Платт Бразерс“ и паровых двигателей фирмы „Хик Харгрейвз“ («Hick Hargreaves“). Людвигу удалось убедить фирму „Де Джерси“ открыть кредит на поставку оборудования под ожидаемые будущие прибыли. За четыре года немец построил восемь прядилен в Центральном районе России.
Неразвитость кредитных отношений, отсутствие поддержки текстильной промышленности со стороны государства создали проблемы, которые было необходимо решить. Так появились специальные конторы, которые имели налаженные связи с иностранными поставщиками оборудования и сырья и снабжали русских предпринимателей кредитами. Таким посредником в нужное время стал и Людвиг фон Кнопп.
Главным изобретением Кноппа была уникальная схема его работы. Он был единственным, кто создавал фабрики „под ключ“, а также полностью переоборудовал действующие предприятия. Кнопп выписывал из Англии не только машины, но и мастеров для сборки оборудования, так как российских инженеров, знавших технологию работы на сложных прядильнях, практически не было.
К 1857 году Кнопп задумал построить шедевр мануфактурного производства и обратил своё внимание на Нарву, где уже до него были основаны Суконная и Льнопрядильные фабрики Штиглица-Пельтцера. В компаньоны он возьмет только самых проверенных друзей фабрикантов: Хлудова, Солдатенкова, Кольбе, с которыми он уже раньше строил мануфактуры. Он покупает остров Кренголльм на реке Нарва. По обеим сторонам острова Кренгольм были водопады: Кнопп решил использовать силу воды, чтобы приводить в движение прядильные веретена и ткацкие станки. Для этого будут построены специальные турбины. Это сразу в разы удешевило производство тканей.
В Нарве Кнопп создаст самую технологически развитую текстильную мануфактуру мира, которая по соотношению затрат на производство товара обгонит все английские и германские мануфактуры и станет самой передовой хлопчатобумажной мануфактурой мира.
В 1900 году продукция Кренгольмской мануфактуры выиграет Гран-при на всемирной выставке в Париже.
600000 пудов хлопка из Северной Америки, 200000 пудов из Средней Азии, 50000 пудов хлопка из Египта прибывало в Нарву по морю и по железной дороге.
Самые лучшие ткани делали из египетского хлопка. Кренгольмская мануфактура построит дома для рабочих и мастеров, школу, художественную школу, музыкальную школу, родильный дом, несколько корпусов больницы, три церкви для работников разных конфессий, две из них (Воскресенский собор и Александровская церковь) сохранились до сих пор.
На Кренгольме был свой полицейский участок, свой арестный дом, свои детские сады, свои пекарни и магазины, прачечные и аптеки, коровники и луга для выпаса скота. Это был практически отдельный город, созданный гениальной мыслью одного человека.
К началу 20 века Нарва стала столицей хлопчатобумажной индустрии мира, на Кренгольмской мануфактуре работало 10000 человек.