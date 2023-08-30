Братья Селевко готовятся к сезону с травмами и советами от тренера олимпийского чемпиона
В этом году трое эстонских фигуристов получили приглашение на участие в этапах Гран-при. Одним из приглашенных стал Михаил Селевко, который совсем недавно ездил вместе с братом Александром тренироваться в Америку к Рафаэлю Арутюняну. Сейчас спортсмены уже вовсю готовятся к предстоящему сезону и накатывают свои программы в родном Тондираба. Репортер RusDelfi посетила одну из тренировок братьев-фигуристов и узнала об их ярком межсезонье, травмах и поставленных целях.
За неделю до встречи в таллиннском Тондираба проходили контрольные прокаты. Несмотря на то, что это традиционное для начала сезона событие, в котором спортсмены показывают новые программы, заготовленные для будущих соревнований, подготовка в этот раз была своеобразная. А все потому, что оба ученика Ирины Кононовой восстанавливаются после травм.
Как так получилось, что вы оба с травмами?
Миша: Когда мы были на сборах в Америке, в меня въехал мальчик. Попал коньком в ногу, проткнул, можно сказать, сейчас еще восстанавливаюсь, но почти все могу делать уже.
Саша: Дырка у него, если короче. У меня от нагрузки, наверное, стала болеть нога. В ботинке больно ловить баланс, потому что когда начинаю двигать ногой, начинает натирать. Еще пытаемся узнать, от чего это все.
Как у вас прошли контрольные прокаты?
Саша: Хорошо, вроде. Я за четыре дня до них себе опять выбил плечо. У меня как-то это начало часто происходить. Уже в пятый раз вправляем. Поэтому когда на прокаты вышел, то все делал немножко аккуратнее, но, в общем, судьи остались довольны. Доработки нужны, но пока начало сезона, еще рано быть в пиковой форме.
Миша: У меня прокаты были больше для того, чтобы просто показать программы. Я вообще не собирался участвовать из-за травм, но мне сказали все равно выйти. Я решил, что надо хотя бы попробовать на максимум прокатать, без четверных, без сложных элементов, просто показать в полном виде. Не все получилось. У меня была только неделя на подготовку, я вот начал прыгать, получается, в понедельник, а через неделю (во вторник) у нас были уже эти контрольные прокаты. Времени подготовиться было мало, но программы показал.
Какие программы у вас в этом году?
Саша: Оставил две прошлые программы, мы немного поменяли элементы местами и костюм на произвольную.
Миша: Я короткую себе оставил, а произвольную поставили новую - под „Игру Престолов“. Не хотел далеко отходить от прошлогодней программы по стилю, поэтому взял музыку и стиль очень похожий, но решил добавить немного разнообразия. Произвольная длится четыре минуты, а это довольно долго, поэтому начинает надоедать, из-за этого решил немножко поменять.
Какие у вас поставлены цели на этот сезон?
Миша: Очень бы хотелось вдвоем поехать на чемпионат Европы и попасть вдвоем в пятерку.
Саша: После этого хотелось бы (неважно, кто поедет) на следующий сезон принести два места на чемпионат мира. Потому что следующий год, если я правильно помню, отборочный к Олимпиаде и там хотелось бы тоже два места получить.
Какой будет самый главный старт в этом сезоне?
Саша: Нужно отобраться на чемпионат Европы сначала. В этом году я не получил Гран-при, поэтому я еду только на „челленджеры“. У меня три старта, чтобы отобраться, у Миши три плюс два Гран-при.
Миша: Мне нужно на Гран-при хорошо показать себя, потом „Европа“ и на „мир“ - как кто отберется. Первым стартом будет „Финляндия Трофи“ в октябре.
Как выглядит ваше межсезонье в этом году?
Миша: Получилось так, что сезон у меня закончился довольно рано, я после Чемпионата мира нигде не участвовал. Прошлым летом было намного сложнее, потому что было намного меньше времени, а сейчас получилось хорошо, есть время отдохнуть и что-то новое выучить или восстановить. Также на сборы ездили. Много новых сборов, много нового опыта. В Америку на месяц удалось съездить. Саша до этого ездил в Японию на шоу.
Саша: У меня вообще получилось, что сезон закончился еще раньше, чем у Миши, потому что у меня не было Чемпионата мира. Я занимался больше тренерской деятельностью и месяца три только тренировал, сам не занимался. Потом стал потихоньку восстанавливаться к шоу в Японии. До Японии успел восстановить все элементы. Там на шоу много выступлении было, я восстановился полностью, а в Америке уже начались полноценные тренировки. Это межсезонье, наверное, получилось лучшим в моей жизни, потому что в Японии я набрался опыта: как выступать и как себя вести на публике, какой настрой должен быть на соревнованиях.
Тур по Японии состоял из 12 шоу - это одно из самых крупных ледовых шоу в Японии, да и вообще в мире, наверное. Было много разных спортсменов: Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес, Стефан Ламбьель, Джонни Вейр, Сизерон и Пападакис, много других классных фигуристов. Действительно было круто пообщаться с ними со всеми, связи наладить. Потом в Америку получилось съездить, там мы узнали очень много нового и научились это применять. Многие вещи мы не использовали, особенно те, которые должны использоваться в техническом плане.
Как вы смогли попасть на сборы к тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена?
Саша: Мы уже давно хотели поехать к Рафаэлю Арутюняну, даже договаривались в том году насчет сборов, но получилось так, что когда нам ответили насчет Америки, мы уже договорились на другие сборы, поэтому не смогли в прошлом году поехать.
Миша: В этом году на Чемпионате мира встретились с Рафаэлем и наш тренер с ним очень много общалась. Договорились, что мы приедем в этом году летом.
Как отличаются тренировки у тренера Рафаэля Арутюняна?
Миша: Мне кажется, очень хороший график тренировок, очень грамотно построено. Три льда в день - кажется, что весь день займет, но нет, мы уже в три часа заканчивали всё.
Саша: У нас была раскатка, потом технический лед, где мы разбирали один или два прыжка и потом был свободный лед, где у нас был свободный режим. Рафаэль был на льду, он подправлял, если надо было.
Миша: Третья тренировка - самостоятельная работа. Мы учимся применять то, что на второй тренировке разобрали.
Какой стиль преподавания у Рафаэля Арутюняна?
Миша: Он очень технически направленный тренер. Он как бы с научной точки зрения подходит к фигурному катанию и элементам, максимальная точность во всем.
Саша: У каждого тренера свой подход и стиль. У него есть точное видение того, что он хочет от спортсмена и как этот элемент надо делать. Умеет находить такие точки, где надо, например, выдохнуть или вдохнуть, на которых необходимо сконцентрироваться.
Миша: Вот как он говорил, спортсмены должны тренироваться сами. Тренер не должен следить постоянно за спортсменом и говорить ему одно и то же каждый раз. Нужно учить спортсмена самому это все понимать. Тренер будет там, чтобы что-то подправить, но спортсмен должен сам научиться понимать.
Саша: Это, кстати, и есть то, что его отличает от других тренеров. Мне кажется, многие не работают на самостоятельность. Это на самом деле большая проблема, потому что получается, что мы проводим всю жизнь на катке, а в других сферах особо не развиваемся и когда человек уходит из спорта, у него нет самостоятельности. Ему тяжело будет дальше по жизни. Мне кажется, самостоятельность очень хорошо помогает спортсменам в дальнейшем.
Изменил ли для вас что-то тот факт, что российские спортсмены больше не допускаются до больших соревнований?
Саша: В одиночном мужском катании ничего не изменилось. В женском и в парном места, конечно, освободились. В мужском у россиян есть сильные мальчики, которые в Европе бились за топ-три. Но на мировом уровне пока что лидируют американцы и японцы.
Кто для вас представляет наибольшую конкуренцию, иностранные фигуристы или земляки, с которыми надо бороться за места на соревнованиях?
Саша: Нас тут немного, всего три человека; основные конкуренты, все таки, это иностранцы. В этом году Миша принес два места на следующий чемпионат Европы, поэтому чуть легче в этом плане.
Миша: Ну вот у нас, так сказать, коллективная работа, чтобы заработать больше мест на страну и чтобы конкуренция была больше. Должно быть „мы против остальных“, а не „мы против друг друга“.
Есть ли кто-то из действующих спортсменов, кто вдохновляет вас сейчас?
Миша: Много таких людей на самом деле, у каждого можно что-то найти.
Саша: Понравилось больше всего, как катался в этом сезоне Адам Сяо Хим Фа, за ним было весьма интересно смотреть. У него интересный подход к программе.
Миша: С технической точки зрения - Илья Малинин. Такое количество сложных прыжков в программе делать и докатывать программу до конца, это очень сложно.
Какого вам соревноваться друг с другом?
Саша: За столько лет привыкли как-то. Тяжело, когда один хорошо откатал, а другой плохо, и ты не знаешь как себя вести. С одной стороны - рад, а с другой - переживаешь.
Миша: Какие-то смешанные чувства все время, тяжело из-за этого.
Как вы собираетесь перед соревнованиями?
Саша: У каждого фигуриста есть привычка, что он завязывает конек с какой-то определенной ноги, но это уже просто на автомате.
Миша: Обычно левая первая, потом правая. Потом надо походить, настроиться перед прокатом в разминочной зоне. Еще не слушать оценки тех, кто катал перед тобой или не смотреть на соревнования до того, как выступишь, но это не как ритуал, скорее привычка.
Как не терять настрой между между короткой и произвольной программами?
Саша: Надо просто забыть, что ты хорошо откатал короткую.
Миша: Это помогает больше.
Саша: Потому что если ты хорошо откатал короткую, то тебе хочется также показать произвольную, а это обычно сказывается в плохую сторону. Надо просто забыть и как с чистого листа катать вторую программу.
Миша: Обычно пытаюсь отвлечься, от соревнований в целом.
Саша: И отдохнуть, потому что несмотря на то, что это короткая программа, это нагрузка, а нервы от соревнований приличные.
Как могут сказываться на вас нервы?
Саша: У нас у обоих астма. На тренировках, например, я катаю короткую и произвольную, и мне нормально. Как на соревнованиях короткую, так у меня сразу кашель и я могу после этого две недели еще кашлять. Вроде все то же самое делаешь, а эффект все равно другой.
Миша: На нервах проблемы еще больше вылезают. Бывает нервы помогают, а бывает - наоборот. Бывает, тело берет и подбрасывает будто само в воздух, а бывает, что зажимается все и вообще тяжело двигаться.
Саша: Бывало так, что на нервах ты можешь какой-то прыжок спокойно выпрыгнуть и потом не понимаешь, как ты это сделал. Потом стоишь такой и „ну ладно, поехали дальше“.
Как проходят ваши тренировки сейчас?
Саша: Мне тяжело в начале тренировки. Когда я немного раскатываюсь, я не так чувствую боль. Обычно к вечеру это ощущение возвращается, но во время тренировок оно как-то проходит.
Миша: На льду я сейчас уже практически все могу делать. На полу я пытаюсь ничего сложного не прыгать, потому что нет конька, который будет держать стопу и не позволять там чему-то потянуться или сорваться. Самые сложные четверные я еще не до конца восстановил, а все остальное потихоньку. Я оставил примерно тот же набор элементов, потому что в прошлом сезоне я начал сильно все усложнять. На тренировках все получается спокойно, но на соревнованиях, на нервах уже так не получается. Но я решил, что в этом сезоне надо будет просто показать все, что я делаю на тренировках.
Саша: Думаю, этот сезон будет интересным. С такой подготовкой все будет хорошо. Как показали прокаты, все уже неплохо. Судьям все понравилось.
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