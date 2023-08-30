Братья Селевко готовятся к сезону с травмами и советами от тренера олимпийского чемпиона

За неделю до встречи в таллиннском Тондираба проходили контрольные прокаты. Несмотря на то, что это традиционное для начала сезона событие, в котором спортсмены показывают новые программы, заготовленные для будущих соревнований, подготовка в этот раз была своеобразная. А все потому, что оба ученика Ирины Кононовой восстанавливаются после травм.

Как так получилось, что вы оба с травмами?

Миша: Когда мы были на сборах в Америке, в меня въехал мальчик. Попал коньком в ногу, проткнул, можно сказать, сейчас еще восстанавливаюсь, но почти все могу делать уже.

Саша: Дырка у него, если короче. У меня от нагрузки, наверное, стала болеть нога. В ботинке больно ловить баланс, потому что когда начинаю двигать ногой, начинает натирать. Еще пытаемся узнать, от чего это все.

Как у вас прошли контрольные прокаты?

Саша: Хорошо, вроде. Я за четыре дня до них себе опять выбил плечо. У меня как-то это начало часто происходить. Уже в пятый раз вправляем. Поэтому когда на прокаты вышел, то все делал немножко аккуратнее, но, в общем, судьи остались довольны. Доработки нужны, но пока начало сезона, еще рано быть в пиковой форме.

Миша: У меня прокаты были больше для того, чтобы просто показать программы. Я вообще не собирался участвовать из-за травм, но мне сказали все равно выйти. Я решил, что надо хотя бы попробовать на максимум прокатать, без четверных, без сложных элементов, просто показать в полном виде. Не все получилось. У меня была только неделя на подготовку, я вот начал прыгать, получается, в понедельник, а через неделю (во вторник) у нас были уже эти контрольные прокаты. Времени подготовиться было мало, но программы показал.

Какие программы у вас в этом году?

Саша: Оставил две прошлые программы, мы немного поменяли элементы местами и костюм на произвольную.