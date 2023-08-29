ВИДЕО | Отец и Тимур в команде: художники, которые делают Нарву ярче

Его любимый жанр – пейзаж. „Отдыхаю, когда рисую, даже нет коммерческой идеи, просто рисую, улавливаю настроение, например, реки и передаю его“, – рассказывает Хусаинов. Но он готов и к экспериментам. Однажды к нему обратился священник с предложением написать икону для нарвской церкви. Благословил. И у Хусаинова все получилось – написал. Икону освятили, и теперь она висит в храме Нарвской иконы Божией матери.

„С какими-то картинами расставаться сложно, но они должны радовать других“, – говорит Хусаинов. Так что он не сожалеет, даря или продавая свои работы.

„Картина за счет деталей становится живее“, – объясняет Хусаинов. Изображенные люди словно шевелятся, дышат на его полотнах. „Когда рисуешь, ты как будто всех знаешь, общаешься с ними“, – добавляет художник. Сергей легко рассказывает историю каждого героя с картины: откуда он пришел и с каким настроением, куда направляется. После таких пояснений хочется еще внимательнее вглядеться в окна домов, рассмотреть площади и мосты, уловить эмоции нарисованных героев. Художник даже дает им имена.

На картинах Хусаинова много интересных деталей. Например, когда он работал над иллюстрациями для книги о Нарве, он изучил фотографии старого города, послушал истории о нем. И теперь уверен, что смог воссоздать достоверность быта Нарвы прошлых веков на 99%.

„Пока не произошла встреча с Опенко, я оставался в тени“, – говорит Хусаинов. Действительно, Сергей занимается творчеством давно, но о нем мало слышно в Нарве. Теперь, по его ощущениям, пришло время, когда он готов стать более публичным творцом.

Сергей Хусаинов работает гравером в Нарве, пишет картины маслом, делает книжные иллюстрации. Например, к двум популярным книгам гида Александра Опенко делал иллюстрации именно Сергей. Для издания о Нарва -Йыэсуу – в формате цифровой живописи, а для книги о Нарве – в формате картин маслом, фотографии которых потом разместили в издании. После презентации книги „Нарвские истории“ желающие могли увидеть созданные в память о Старой Нарве художественные работы на выставке в нарвском кафе „Белая тыква“ и даже – купить работы художника.

Сыну Тимуру, тоже художнику, которого, кстати, в Нарве знают даже лучше, чем отца, Хусаинов не навязывает свое мнение о том, как жить и творить.

„Даю какие-то советы, но по жизни, а не в плане творчества. Зачем я буду навязывать ему свое мировоззрение? У него прекрасные работы, но не в таком направлении, как я работаю“, – говорит Сергей.

Интересно, что рисовать Тимур начал в детстве с подачи отца. Потом ходил в художественную школу, хотел ее бросить, потому что было скучно, но нашел отдушину для творческого выплеска в граффити. После чего даже были встречи с участковым из-за слишком активной творческой позиции Тимура.

„В Нарве надо чем-то заниматься... Вы бы тут спились“

Татуировки и диджитал-арт – основные любимые направления деятельности Тимура. Татуировками он тоже начал заниматься с подачи отца – он научил, как пользоваться машинкой, и первую татуировку Тимур сделал на отце. „А диджитал-арт спасает, не дает забыть рукам полученные ранее навыки“, – говорит Тимур.

Вместе с друзьями когда-то он открыл тату-салон в Таллинне. Но со временем вернулся в Нарву.

Здесь, по словам молодого художника, заказы не такие интересные, как в Таллинне. Но все равно приносят какие-то деньги.

„В Нарве надо чем-то заниматься, – размышляет Тимур. – Вы бы тут спились, если бы не журналистское дело, так же, как у меня искусство. Иначе, что делать в Нарве? Пропивать свою будущую пенсию, чтобы до нее не дожить? Надо вкладывать что-то в свое будущее“.

Со временем, возможно, Тимур снова уедет в Таллинн. Там, по его словам, много потенциальных заказчиков, проектов, которые не дают соскучиться и позволяют вкладываться в будущее. Пока он отправляется туда наездами – работает в тату-салонах друзей. Но живет в Нарве. Например, сейчас заканчивает работу над граффити на стенах гаражей напротив только что построенной государственной гимназии на улице Пушкина. „Стена долгая, пока пройдешь, вся жизнь изменится, тут начал, там закончил – как путь Данте“, – игриво замечает Тимур.

В конце разговора он неожиданно добавляет, что хотел бы заниматься живописью, как отец, даже искренне завидует ему. „Хотел бы работать у себя в мастерской, получать в месяц по 20 000 евро и не дуть в пупок“, – немного смеется младший Хусаинов.

На вопрос, что же для этого нужно сделать, он отвечает: „Говорить о себе, общаться, связи как всегда все решают, ищешь вожака стаи, даешь ему палку, и он такой: „У-у“ – и все – ты приближенный“.

Подробнее смотрите в видео.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.