МНЕНИЕ | Коробейник: не уверен, что Кая Каллас долго продержится на посту премьер-министра

Дело не только в том, что муж премьер-министра зарабатывал деньги на бизнесе с Россией. Проблема в десятках высказываний Каи Каллас: полтора года она запрещала иметь любые дела с Россией всем, от частников до госфирм, даже если формально это закон не нарушает. У значительной части населения Эстонии эта риторика вызывала поддержку, поэтому на прошлых выборах Партия реформ показала рекордный результат. И вот, оказывается, все эти полтора года муж премьер-министра вкушал от запретного плода. Может, тайком, а может и не очень.

Сама Кая Каллас закон не нарушала, да и её муж, вероятно, тоже. Возможно, если бы она извинилась сразу же после первой статьи, реакция общества была бы менее острой. Отношение к Партии реформ всегда было особенным, избиратели готовы многое им простить. Представьте, что на месте Каи Каллас оказался бы сегодня, например, Юри Ратас или Михаил Кылварт. Отставка любого из них произошла бы моментально и даже это вряд ли успокоило бы общество. Да что там говорить - Ратас ушёл в отставку в ситуации, когда подозрение (до сих пор не доказанное) было предъявлено даже не ему самому. И не просто ушёл, а отдал пост премьера другой партии. Ирония в том, что как раз благодаря тому неоднозначному шагу премьер-министром Эстонии стала Кая Каллас.