МНЕНИЕ | Коробейник: не уверен, что Кая Каллас долго продержится на посту премьер-министра(5)
Скандал вокруг премьер-министра разделил общество на две неравные части. Большая часть населения Эстонии считает, что Кая Каллас должна уйти в отставку, причём среди этих людей есть и избиратели Партии реформ. У жителей Эстонии, конечно, есть и другие причины обижаться на премьер-министра - она ведь перед выборами обещала не повышать налоги, например. Но нынешняя история особенно болезненна для избирателей, отдавших за Партию реформ свой голос, уверен Андрей Коробейник.
Дело не только в том, что муж премьер-министра зарабатывал деньги на бизнесе с Россией. Проблема в десятках высказываний Каи Каллас: полтора года она запрещала иметь любые дела с Россией всем, от частников до госфирм, даже если формально это закон не нарушает. У значительной части населения Эстонии эта риторика вызывала поддержку, поэтому на прошлых выборах Партия реформ показала рекордный результат. И вот, оказывается, все эти полтора года муж премьер-министра вкушал от запретного плода. Может, тайком, а может и не очень.