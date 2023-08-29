Практический эстонский язык и дидактика: в Нарве начали переобучать учителей начальной школы

Курс переобучения позволит педагогам повысить уровень эстонского языка, усвоить лексику, необходимую для преподавания предметов, а также получить знания и навыки в сфере дидактики преподавания. Участников ждет интенсивный учебный процесс и плотное расписание, которые предполагают высокую мотивацию и сильную самодисциплину.

Переход на эстоноязычное образование начинается в 2024 году. Для того, чтобы начать вести занятия в школе на эстонском языке, педагогу нужно сдать экзамен по эстонскому языку на уровень С1.

По словам мэра города Нарва Катри Райк, сейчас очень важно поддержать педагогов, которые начнут преподавать на эстонском языке. „Город Нарва заботится о своих педагогах и ищет для них возможности для развития. Мы благодарны Тартускому университету и Эстонскому государству за возможность организовать такой курс в Нарве“, - говорит Райк.

Наталия Федотова из Нарвского Языкового лицея надеется, что обучение поможет ей повысить уровень знаний и изучить методику преподавания на эстонском языке. „Этот курс – хорошая возможность общаться на эстонском языке с коллегами и преподавателями“. А, например, Татьяна Силе из Нарвской Солдинаской школы пришла учиться не только для того, чтобы поддержать детей, но и для того, чтобы поделиться с коллегами полученными во время учебы знаниями.

Переобучение педагогов начальной школы – это годовая программа повышения квалификации, которая включает в себя дидактику предметов с 1 по 6 класс, курс практического эстонского языка, а также написание и защиту зачетной работы по всей программе.