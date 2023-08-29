Подайте заявку на стипендию для юных спортсменов!

В этом году денежная поддержка будет выделена уже в восьмой раз – ранее стипендия помогла, например, десятиборцам Янеку Ыйглане и Йоханнесу Эрму, которые показали блестящие результаты на чемпионате мира в Будапеште.

„Наша цель – поддержать юных атлетов в достижении следующего уровня на их спортивном пути, и тем самым помочь им стать достойным примером для других детей и молодежи“, – сказал Марек Ратник, руководитель ERGO Eesti. Мотивация и высокая работоспособность спортсмена, несомненно, играют решающую роль в карьере, однако зачастую для успешного развития требуется и значительный бюджет. „Мы со своей стороны хотим поддержать юных спортсменов стипендией, которая поможет им выйти на следующий уровень немного легче и быстрее“, – добавил Ратник.

В прошлом году большое количество претендентов и очень основательно составленные заявки показали, что стипендия ERGO является для юных спортсменов важной поддержкой. Чтобы позволить претендовать на стипендию также и спортсменам более молодого возраста, в этом году нижний возрастной предел составляет 16 лет, а не 18, как в предыдущие годы.

Райдо Митт, координатор проекта Олимпийского комитета Эстонии по поддержке топ-спортсменов Team Estonia, отметил, что стипендия – это хорошая возможность придать импульс спортсменам, которые только начинают свою карьеру. „Поддержка талантливых молодых спортсменов и оказание им необходимого внимания имеет первостепенное значение, и поэтому выделяемая компанией ERGO стипендия вносит большой вклад в развитие молодежи и спорта в Эстонии. Конкуренция на высшем уровне спорта просто безумная, и чтобы прорваться, нужно как можно более профессионально посвятить себя спорту уже в юном возрасте. Такая поддержка очень значительно этому помогает“, – сказал Митт.