Подайте заявку на стипендию для юных спортсменов!
Страховая компания ERGO в сотрудничестве с Олимпийским комитетом Эстонии выделит для юных спортсменов стипендию на общую сумму 25 000 евро.
В этом году денежная поддержка будет выделена уже в восьмой раз – ранее стипендия помогла, например, десятиборцам Янеку Ыйглане и Йоханнесу Эрму, которые показали блестящие результаты на чемпионате мира в Будапеште.
„Наша цель – поддержать юных атлетов в достижении следующего уровня на их спортивном пути, и тем самым помочь им стать достойным примером для других детей и молодежи“, – сказал Марек Ратник, руководитель ERGO Eesti. Мотивация и высокая работоспособность спортсмена, несомненно, играют решающую роль в карьере, однако зачастую для успешного развития требуется и значительный бюджет. „Мы со своей стороны хотим поддержать юных спортсменов стипендией, которая поможет им выйти на следующий уровень немного легче и быстрее“, – добавил Ратник.
В прошлом году большое количество претендентов и очень основательно составленные заявки показали, что стипендия ERGO является для юных спортсменов важной поддержкой. Чтобы позволить претендовать на стипендию также и спортсменам более молодого возраста, в этом году нижний возрастной предел составляет 16 лет, а не 18, как в предыдущие годы.
Райдо Митт, координатор проекта Олимпийского комитета Эстонии по поддержке топ-спортсменов Team Estonia, отметил, что стипендия – это хорошая возможность придать импульс спортсменам, которые только начинают свою карьеру. „Поддержка талантливых молодых спортсменов и оказание им необходимого внимания имеет первостепенное значение, и поэтому выделяемая компанией ERGO стипендия вносит большой вклад в развитие молодежи и спорта в Эстонии. Конкуренция на высшем уровне спорта просто безумная, и чтобы прорваться, нужно как можно более профессионально посвятить себя спорту уже в юном возрасте. Такая поддержка очень значительно этому помогает“, – сказал Митт.
В 2022 году стипендию получили девять спортсменов в индивидуальных дисциплинах, а также пара гребцов. По словам одного из лауреатов, горного велосипедиста Йоозепа Меси, он использовал деньги для прохождения в Испании подготовительного лагеря перед сезоном 2023 года. Лагерь длился месяц и в основном включал в себя длительные тренировки на выносливость. „Чтобы постараться достичь высшего уровня, каждому усердному молодому спортсмену нужна поддержка. Именно для этого и предназначена стипендия для юных спортсменов ERGO, помогающая еще на один шаг приблизиться к своим целям, – сказал Меси. – Для велосипедистов тренировки и проживание в теплом климате зимой являются обязательным условием“, – добавил Меси, для которого страховая компания ERGO стала первым спонсором.
Стипендию ERGO ранее получили десятиборцы Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм, входившие в состав сборной Эстонии на 19-м чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште. Кроме того, целый ряд других лауреатов стипендии на сегодняшний день также достигли высоких позиций в мире спорта. В качестве примеров можно назвать прыгунью в высоту Кармен Бруус, биатлониста Кристьяна Ильвеса, конькобежку Саскию Алусалу, фехтовальщицу Эрику Кирпу, пловца Крегора Зирка, спринтера Карла Эрика Назарова и фигуристку Эву-Лотту Кийбус.
Цель стипендии – поддержка подготовки и участия перспективных юных спортсменов в международных соревнованиях. Стипендия является целевой и предназначена для покрытия расходов на тренировки и соревнования, а также на покупку спортивного инвентаря. В этом году будет дополнительно вручена специальная стипендия „Мой первый спонсор“, и высказать свое мнение о том, кто достоин стать победителем, смогут все желающие.
Заявку на стипендию можно подать через электронную форму на сайте ERGO: https://www.ergo.ee/ergo/ergo-toetab/ergo-noorte-sportlaste-stipendium
Заявку необходимо подать не позднее 24 сентября 2023 года.
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