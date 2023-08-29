Оборот стартапов в Ида-Вирумаа превысил 1,3 миллиона евро

Среди стартапов Ида-Вирумаа наибольший оборот был у стартапа Friedegggames, оборот которого в первом полугодии составил 390 тысяч евро. Чуть не дотянулась до лидера компания ROMTRIP с оборотом 385 тысяч евро. Тройку лидеров замыкает стартап PROSW Analytics с оборотом 370 тысяч евро.

Руководитель проектов Startup Estonia в Ида-Вирумаа Элина Дубова рассказала, что Startup Estonia занимается развитием экосистемы стартапов в Ида-Вирумаа с 2018 года. „Местная экосистема пока ещё очень молода, мы находимся в начале пути. Нам еще предстоит проделать большую работу с отношением местного населения и предпринимателей, а также с воспитанием предпринимательского духа у местной молодежи и разъяснением возможностей, которые даёт стартап-предпринимательство“, — сказала Дубова.

По состоянию на конец первого полугодия этого года в стартапах Ида-Вирумаа работало 19 человек, а крупнейшим работодателем региона является стартап EFENCO, в котором работает 9 человек. Местные стартапы уплатили государству в общей сложности 170 тысяч евро налога на рабочую силу.

Startup Estonia и Министерство финансов подписали ранее трехлетний договор, согласно которому на реализацию программы из государственного бюджета будет до 2025 года включительно выделено 661 100 евро. Деятельность Startup Estonia в Ида-Вирумаа поддерживается согласно региональной программе „План действий Ида-Вирумаа до 2030 года“.

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