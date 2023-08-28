Суд над Трампом по делу о попытке отменить результаты выборов начнется 4 марта 2024 года

„Общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса“, – заявила она.

Спецпрокурор Джек Смит просил начать судебный процесс над 45-м президентом США 2 января 2024 года, в то время как адвокаты Трампа настаивали на апреле 2026 года – через 17 месяцев после выборов.

„Назначение даты судебного разбирательства не зависит от профессиональных обязательств подсудимого, поэтому господину Трампу придется согласиться на эту дату“, – заявила судья, указав защите на то, что двухлетняя отсрочка является слишком большой.

В обвинительном заключении Трампу выдвигаются обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана США, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с целью нарушения прав граждан.

Специальный прокурор Джек Смит, однако, не стал обвинять Трампа в подстрекательстве толпы своих сторонников, которые 6 января 2021 года ворвались в Капитолий после выступления уходящего президента.

61-летняя Таня Чуткан, назначенная еще Бараком Обамой, ранее вынесла жесткие приговоры участникам нападения на Капитолий. Трамп обвинял ее в „крайней пристрастности и очень предвзятом отношении“.

Дональд Трамп стал первым среди бывших и действующих президентов Соединенных Штатов обвиняемым по уголовным делам. Дело об отмене результатов выборов – одно из четырех уголовных дел против Трампа.

Экс-президент все обвинения отвергает, называя их „охотой на ведьм“ и обвиняяя в своем преследовании членов Демократической партии.

77-летний Трамп намерен выдвигаться на президентских выборах в следующем году и лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии.

Внутрипартийные выборы кандидата в президенты начнутся в январе, поэтому судебный процесс будет проходить в самый разгар праймериз.

Суд начнется за день до так называемого Супервторника, когда более чем в 10 штатах проходят предварительные выборы.