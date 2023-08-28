Правда ли, что в 1941 году по приказу Сталина вокруг Москвы пролетел самолёт с чудотворной иконой?

Позднее, в 1988 году, в первом томе опубликованного в Париже уже под псевдонимом Семён Звонарёв издания „ Сорок сороков » — наиболее полной на тот момент истории храмов и монастырей Москвы — Паламарчук вновь привёл ту же историю. При этом он уточнил, что на самолёте возили не подлинник Тихвинской иконы (он хранился в Тихвине, откуда после оккупации города вермахтом в 1941 году был увезён в Псков, а позднее за границу и возвращён лишь в 2004 году), а её копию (список), хранившуюся в московской Тихвинской церкви в Алексеевском, которая никогда не закрывалась в советское время. Паламарчук сослался на эту историю как на „современное предание“, не указав, откуда он его узнал.

Наиболее ранние упоминания истории о воздушном крестном ходе над Москвой во время Великой Отечественной войны встречаются в трудах писателя и историка РПЦ Петра Паламарчука . В 1981 году в издававшемся в Нью-Йорке эмигрантском альманахе „Русское Возрождение“ он под псевдонимом Г. Ехлаков опубликовал статью о Козельщанской иконе Богоматери. В конце статьи, рассуждая об изменении политики советской власти по отношению к церкви во время войны, отметил: „Насмерть перепуганный Сталин попытался использовать для спасения патриотическую позицию, занятую Русской православной церковью, и даже, как рассказывают, отправил вокруг Москвы облететь самолёт с Тихвинской иконой Божией Матери на борту“.

Эта история нередко фигурирует в современных рассказах о войне и участии в ней Русской православной церкви — утверждается, что благодаря выполнению приказа Сталина, решившего обратиться за помощью к православной святыне, наступление гитлеровских войск чудесным образом остановилось. Сюжет упоминается как исторический факт в прессе (например, в материалах „ Экспресс-газеты » и телеканала „ Мир 24 »), представлен на мозаике в Главном храме Вооружённых сил РФ в подмосковном парке „Патриот“ и лёг в основу сценария художественного фильма „ Мария. Спасти Москву » (2021), снятого при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества. В рамках промокампании этой картины о полёте с иконой вокруг столицы в декабре 1941 года активно рассказывали крупнейшие государственные и провластные российские СМИ.

Судя по базе данных участников Великой Отечественной войны „ Память народа », Владимиров — реальный ветеран, награждённый, в частности, медалью „За оборону Москвы“. При этом единственное свидетельство существования его мемуаров, которое удалось найти, — запись в каталоге библиотеки Орска, где указано, что книга была издана в этом городе в 2004 году частным образом (издательство не названо) и имела небольшой объём 115 страниц. Проверить, есть ли в этой книге опубликованная в интернете цитата, не удалось. Но даже если она действительно принадлежит Владимирову и тот вспомнил реальное событие, выезд из Кремля машины с людьми, одетыми как православные священнослужители, прямо не подтверждает историю о полёте вокруг Москвы с иконой.

В апреле 2005 года на портале „Утро.ру“ была опубликована заметка , в которой в качестве доказательства подлинности полёта с иконой цитировались мемуары Валентина Владимирова, якобы служившего в 1941 году в охране Кремля. Он вспоминал, как однажды мимо поста у Боровицких ворот „проехала машина с тремя священниками с бородами и крестами, и лишь позже выяснилось зачем. Через несколько дней самолёт „Дуглас“ поднялся в воздух с иконой Казанской Божьей Матери и трижды облетел Москву“.

Вскоре, в 1992 году, „Сорок сороков“ были впервые изданы и в России, уже под настоящей фамилией автора. Очевидно, именно благодаря публикациям в популярных в то время журнале и книге история об облёте Москвы с иконой получила широкую известность, особенно в православных кругах. Важно отметить, что тогда она распространялась именно как предание или легенда, что в принципе снимало вопрос о необходимости приводить доказательства или источники. Как легенда история упоминается и в посвящённой Тихвинской иконе статье в фундаментальной „ Православной энциклопедии » (том 68, с. 363-364). По словам историка Михаила Шкаровского, автора ряда работ о РПЦ в ХХ веке, рассказ „не опирается на реальные события“.

Вероятно, именно из заграничного издания „Сорок сороков“ рассказ заимствовал журналист Николай Малинин, который практически дословно включил его в опубликованный в январе 1991 года в журнале „Столица“ материал „Москва из-под стола. История города в легендах, анекдотах и опечатках“. Лишь из-за ошибки или опечатки Тихвинская церковь у Малинина стала церковью Тихона.

Несколько позже активным пропагандистом истории о воздушном крестном ходе стал православный писатель Николай Блохин. Он включил этот сюжет в свой изданный в 2006 году роман „Рубеж“. Пять лет спустя в интервью порталу „Русская народная линия“ Блохин привёл целый ряд дополнительных подробностей, которые якобы услышал летом 1952 года (когда ему было шесть с половиной лет) от непосредственного участника полёта, впоследствии главного маршала авиации СССР Александра Голованова, а также сына Сталина Василия. Отец Блохина в то время служил наездником на московском ипподроме, и с ним дружили любители бегов Василий Сталин, Голованов и другие военные. Рассказ Блохина содержит целый ряд сверхъестественных подробностей (несмотря на бушевавшую над Москвой метель, вид из самолёта был „как на полотнах Куинджи“, двигатели работали совершенно бесшумно, так что Сталин в Кремле по радио мог слышать пение находившихся на борту священника и певчих) и неоднократно критически разбирался в интернете. Священник Николай Савченко показал , в частности, что описание погоды 8 декабря 1941 года Блохиным радикально противоречит сохранившимся сводкам, Голованов физически не мог в одиночку управлять самолётом ПС-84 (американским „Дугласом“), а Сталин в Кремле не мог слушать трансляцию с борта. Кроме того, известно, что маршал Голованов не дружил с Василием Сталиным, а потому невероятно, чтобы они вместе проводили время на московском ипподроме.

Хотя Владимиров, представляя свою версию событий, упоминает не Тихвинскую, а Казанскую икону Божьей Матери, она также не хранилась в Кремле. Этот почитаемый образ ещё в 1918 году похитили из посвящённого ему собора на Красной площади, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Самый известный список этой иконы после 1938 года находился в Елоховском Богоявленском соборе в Басманном районе Москвы. Не было в столице тогда и других почитаемых православными икон — Владимирской и Донской, поскольку обе до войны были переданы в Третьяковскую галерею и осенью 1941 года вместе с её фондами эвакуированы в Новосибирск, где оставались до конца 1943-го.

Наконец, в мае 2017 года в ряде российских СМИ (например, на сайтах газеты „Взгляд» и телеканала НТВ) появился ещё один рассказ о воздушном крестном ходе. Все публикации ссылались на агентство ТАСС, однако оригинал сообщения в его ленте найти не удалось (возможно, оно было оперативно удалено или присутствовало только в непубличной ленте). Во всех версиях приводился рассказ некоего Владимира Киндюка, уроженца Одессы, который в 1941 году, в 16 лет, как лётчик якобы лично участвовал в этой операции. По его словам, были задействованы шесть самолётов-истребителей И-16, в каждом из которых находился пилот, радиомеханик и священник с иконкой и какой-то кистью (очевидно, кропилом). Самолёты облетели Москву по шести маршрутам, для чего на земле были установлены специальные радиомаяки. В итоге якобы „немец ни разу не зашёл за те линии, те границы, которые были тогда освящены“. Рассказ вскоре был раскритикован как содержащий явные грубые ошибки. В частности, состоявшие на вооружении Красной армии в то время И-16 были одноместными и либо вовсе не имели радиосвязи, либо та работала крайне плохо. Кроме того, ни в наиболее полной базе „Память народа“, ни в каких-либо других источниках не удалось обнаружить сведений об участнике войны Владимире Борисовиче Киндюке.

Итак, можно констатировать, что никаких документальных подтверждений облёта Москвы с иконой по приказу Сталина в 1941 году не существует. Молчат об этом и многочисленные военные мемуары, например того же маршала Голованова. Среди солдат и, возможно, даже отдельных представителей командного состава Красной армии были православные верующие, но официальная антирелигиозная политика советских властей начала меняться только после встречи Сталина в сентябре 1943 года с тремя митрополитами РПЦ. В то же время, согласно опубликованным подробным журналам со списком лиц, которых принимал Сталин, в октябре-декабре 1941 года он не встречался ни с какими священнослужителями.

Обращает на себя внимание только то, что 7 декабря на приёме у советского лидера был лётчик, участник межконтинентальных перелётов Михаил Громов. Подробности того дня он привёл в своих мемуарах. Согласно им, Громов сам просил о встрече с советским лидером, чтобы доложить об итогах своей командировки в США. Сталин, в свою очередь, предложил Громову должность командующего авиадивизией на Калининском фронте, на что тот согласился. Никаких упоминаний облёта Москвы с иконой у Громова нет.

Нельзя исключать, что именно встреча вождя со знаменитым лётчиком стала одним из толчков к появлению легенды о воздушном крестном ходе. Другие её истоки представляются довольно очевидными — освобождение Тихвина 9 декабря 1941 года стало первым крупным успехом Красной армии и получило большой резонанс. А для православных верующих этот город в Ленинградской области ассоциировался прежде всего с почитаемой иконой Богородицы. С другой стороны, как отметила ещё в 1997 году фольклорист Елена Левкиевская, легенда об облёте города самолётом с иконой на борту аналогична ритуалу создания магического круга вокруг населённого пункта для охраны его от опасности — церемонии, имеющей древние индоевропейские корни и неоднократно описанной в научной литературе.

Итог: Неправда