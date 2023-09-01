ВИДЕО | Ядовитее всего ядовитого? Как выглядит медяница и стоит ли ее бояться

Предлагаю развеять мифы о медянке и медяницe. Так кто это такие? Опасны ли они? Ядовиты ли они? Думаю, это будет полезно знать каждому. Помню с детства рассказы о страшной „медянке“, которая чуть ли не ядовитее всего ядовитого, а от ее укуса падаешь замертво в ту же секунду.

Так вот, все это выдумки! Медянка - это змея из семейства ужеобразных. Для человека она не представляет опасности, хотя укусить может. В Эстонии медянка практически больше не встречаются.

На этом же видео, снятом в Ида-Вирумаа недалеко от шахты „Эстония“, запечатлена ломкая веретеница, которую также называют „медяница“ из-за ее медно-бронзового окраса.

По этой же причине это безобидное пресмыкающееся часто ошибочно называют „медянкой“. Итак, ломкая веретеница (медяница) - это безногая ящерица, которая совершенно безвредна для человека. Она весьма медлительна, из-за чего часто становится чьим-то обедом, например, гадюк, аистов, лис и других хищников. Ее единственный механизм защиты, давший ей такое название - отбросить хвост (что называется автотомией), тем самым сбить врага с толку, а самой уползти. Повстречать ее можно нечасто, поскольку в основном она ведет ночной образ жизни.