В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы 2024 года

Собеседник, близкий к политическому блоку Кремля, ситуацию с выдвижением Слуцкого описал так: „Он вполне подходит — серьезный мужчина, при должности, в пиджаке. Никто не скажет, что это чистый спойлер. Но личный рейтинг Слуцкого низкий, а сам он как публичный политик — ну такое…“

Кандидатом от ЛДПР, по задумке Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. По словам источника, близкого к АП, Слуцкий и сам хочет поучаствовать в выборах, „так как любит пиар“. Собеседник, близкий к руководству ЛДПР, подтвердил эту информацию и добавил, что Слуцкий „любит светиться на публике“ и намерен „поднять личную известность“. С этой же целью, по словам источника, Слуцкий сейчас возглавляет списки партии на региональных выборах: „Его фото — на первых полосах партийных газет, а во время президентских еще и телеэфир во время дебатов прибавится“.

В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году — 18%. Подобная стабильность рейтинга важна для Кремля — планируется, что на грядущих выборах Путин наберет „рекордный результат“. Действующий президент должен получить более 80% голосов с явкой более 70%. Этому гипотетически могло помешать повторение истории с Грудининым — тогда согласованный с Кремлем кандидат начал неожиданно набирать рейтинг и АП пришлось вести против него полноценную кампанию по черному пиару. „С приевшимся Зюгановым таких эксцессов не будет“, — уверен близкий к АП собеседник „Медузы“. Сейчас рейтинг доверия Зюганову по „Левада-Центру“ составляет 3%, рейтинг КПРФ по ВЦИОМ — 10,2%.

На данный момент в АП рассчитывают, что на выборы кроме Путина пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и „Новых людей“ (лидер „Справедливой России“ Сергей Миронов объявил , что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина). Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. „Никаких темных лошадок типа [выдвинутого коммунистами в 2018 году бизнесмена Павла] Грудинина. Зюганов привычен президенту, у него высокий статус лидера партии, его фамилия знакома каждому избирателю. При этом у него есть потолок — кондовый электорат КПРФ, новых избирателей он привлекать не будет“, — объяснил один из собеседников „Медузы“, близких к АП.

С кандидатом от „Новых людей“ (НЛ) все сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее председатель, бизнесмен Алексей Нечаев. „Логика та же, что со Слуцким: серьезный мужчина в пиджаке, представительный, правильный. Но малоизвестный и не очень харизматичный. Чтобы рейтинг не выбился [вперед] и не стал угрожать KPI по Путину“, — пояснил один из собеседников „Медузы“, близких к АП.

Однако с самим Нечаевым этот план пока согласовать не удалось. По словам двух источников „Медузы“, близких к Кремлю, тот понимает, что „много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет“.

„Нечаев хочет, чтобы НЛ вышли как минимум на третье место на выборах в Госдуму в 2026 году. Он думает, что его низкий результат на президентских выборах помешает этой цели“, — пояснил близкий к АП источник „Медузы“.

По информации собеседников „Медузы“, вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который сейчас баллотируется в мэры Москвы. Однако АП эта кандидатура не устраивает. Кремль продолжает настаивать на участии Нечаева, хотя Даванков — вполне системный политик:

„Дело в возрасте. Даванкову 39 лет, он любит пиар, может нормально выступать публично. Понятно, что он не получит большой процент, но молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента. Это будет невыгодный контраст. Речь не о результате [Путина] на самих выборах, а о перспективе пары-тройки лет, когда мысли о том, что Путин, конечно, молодец, но не пора бы прийти кому-то помоложе, появятся. Участие молодых кандидатов может стать катализатором таких мыслей“.

Согласно опросу компании Russian Field, проведенному в мае этого года, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам „не нравится“ в действующем президенте, — выше только „мягкость“ Путина (в чем проявляется эта „мягкость“ — совершенно непонятно) и его невнимательность к внутренним делам страны.

Сразу несколько региональных чиновников и единороссов, опрошенных „Медузой“, подтвердили, что в последние несколько лет россиян действительно начал беспокоить возраст Путина. „Не пора ли о преемнике подумать, может, уже пора отдохнуть, нужен новый взгляд?“ — перечисляет вопросы жителей один из высокопоставленных региональных единороссов.

Сами чиновники тоже начали по-другому относиться к Путину после его семидесятилетия. Если раньше собеседники „Медузы“ из числа чиновников, единороссов, лояльных власти бизнесменов и политтехнологов называли действующего президента „первым“, „главным“, „верховным“ или „папой“, то теперь чаще всего называют его „дедом“. Один из собеседников, близких к Кремлю, на вопрос о причинах этого ответил так: „Ну дед и дед, это же без негатива. Возраст у него такой“.

Российские парламентские партии не ответили на вопросы „Медузы“ к моменту публикации этого материала.

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