В День Ласнамяэ временно будет закрыт пешеходный мост

„День Ласнамяэ привлечет в парк Паэ тысячи людей. В целях обеспечения безопасности мы вынуждены ввести некоторые ограничения. Мы надеемся на понимание со стороны жителей и будем рады видеть всех 2 сентября в парке Паэ“, - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 2 сентября, в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоится празднование Дня Ласнамяэ. Мероприятие начнется в 18 часов, а концерт продлится с 19:00 до 23:00.

В период с 18:00 до 00:00 будет закрыт мост через озеро Паэ. Решение о закрытии моста принято из соображений безопасности, так как мост может не выдержать нагрузки при проведении массового мероприятия. Чтобы избежать трагических последствий, возле моста будет дежурить охранная фирма. Мост будет закрыт только на время проведения мероприятия, после чего по нему можно будет передвигаться в обычном режиме.

Управа района Ласнамяэ также сообщает, что на время проведения мероприятия парковки возле районной управы будут закрыты. Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге либо на парковке по адресу улица Паэпарги, 19. На место проведения мероприятия можно также добраться на общественном транспорте, автобусах № 7; 13; 31; 39; 50; 58; 67 и 68.

Поскольку мероприятие будет проходить в парке Паэ, являющемся местом обитания множества видов птиц, управа района настоятельно просит их не кормить. Кормление птиц хлебом и выпечкой наносит серьезный ущерб их здоровью.

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и включает в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте (www.tallinn.ee/ru/lasnamäe) и в социальной сети управы района Ласнамяэ (www.facebook.com/lasnamae.ru). Детальная информация о каждом отдельном событии публиковалась в электронных каналах управы и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.

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