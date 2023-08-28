16-летняя футболистка из Ида-Вирумаа дебютировала в высшей лиге. Она фанатка „Барселоны“ и Лео Месси

Игра состоялась на стадионе „Саку“. Панова вышла на поле на 46-й минуте на позицию правого центрального защитника и отыграла весь второй тайм. „Флора“ обыграла „Саку Спортинг“ со счетом 3:1. „Мандраж, конечно, присутствовал, но я старалась оставаться сконцентрированной на игре, - поделилась с RusDelfi своими впечатлениями молодая футболистка. - Матч был тяжелым, но мы одержали победу“.

Как рассказал один из тренеров, воспитавших Марту, Николай Тощев, она долго восстанавливалась после травмы, но все прошло, и он рад, что его недавняя подопечная вновь играет. Николай, вспоминая время занятий Марты в Силламяэ, говорит, что она целеустремленная девушка, на тренировках всегда была собрана, никогда не спорила с тренерами. „Человек, который добьется многого в спорте“, - дает ей аванс Тощев. Он добавил, что в успехах Марты есть большая заслуга ее папы, который регулярно водил дочь на тренировки. Интересно, что в футбол будущая защитница „Флоры“ пришла, потому что играл ее старший брат. „Мне тоже понравился этот вид спорта, и решила попробовать“, - вспоминает Панова в интервью RusDelfi. Брат Марты уже не играет, а для нее футбол стал любимым занятием.