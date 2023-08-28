ВИДЕО | Лето - все? Даже барсуки вернулись домой с „летних каникул“

В этом большом барсучьем городке (подробнее об этом явлении можно прочитать здесь) весной и летом в поле зрения камеры попадали одновременно только три барсука. Наиболее вероятно, что в этом барсучьем городке живут двое родителей и детеныш, родившийся прошлой весной. То есть, у барсуков, имеющих потомство раз в два года, этой весной детенышей не было. Если в процессе возвращения барсуков домой мы увидим одновременно четыре-пять животных, то… мы еще раз оценим сложившуюся ситуацию.

Из копытных посетителей чаще всего на крыше барсучьих нор были замечены олени: ранним утром 23 августа здесь в течение продолжительного времени находились олениха, теленок и молодой самец оленя. В какой-то момент самец решительной походкой подошел к камере настолько близко, что объектив запотел, а изображение камеры время от времени дрожало и было слышно сопение животного.

У оленей вот-вот начнется гон - он у них продолжается с сентября до середины октября. Может быть, уже через неделю в микрофоне барсучьей камеры будет чаще слышен мощный рёв.

Более редкими гостями в барсучьем городке на Сааремаа всегда были лоси. Спустя долгое время 22 августа около трех часов ночи между норами медленно прошла лосиха, издавая звук, характерный для периода гона лосей: у них уже начался свадебный переполох.

Хотя большая часть гостей барсучьего холма приходит сюда в основном ночью или в сумерках, лисе было все равно, темно или светло, она приходит, когда захочет или когда учует запах принесенных к норе вкусных яблок. Да, лесные животные, в том числе и енотовидные собаки, приходят туда, где есть яблоки.