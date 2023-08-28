ИНТЕРВЬЮ | „Немезис“ Путина. Профессор Александр Эткинд о российском противостоянии современности в Украине

Как связано стремление России завоевать Украину с декарбонизацией и зеленым переходом? Что такое немезис Путина? Что такое „современность“? Является ли путинский режим уникальным явлением или частью мирового реваншистского движения? Об этом Delfi поговорил с историком, профессором Департамента истории и цивилизаций Европейского университетского Института во Флоренции Александром Эткиндом.