ИНТЕРВЬЮ | „Немезис“ Путина. Профессор Александр Эткинд о российском противостоянии современности в Украине

Весной этого года вышла последняя книга профессора Эткинда „Russia against Modernity“ ( Россия против современности). Пока она издана только на английском языке. Сейчас готовится ее перевод на русский язык . Возможно, вскоре книга будет переведена и на латышский.

Александр Эткинд - российский психолог и историк. Автор книг „Внутренняя колонизация. Имперский опыт России“ и исследования культурной памяти „Кривое горе: Память о непогребенных“. Профессор Эткинд преподавал в Нью-Йоркском и Джорджтаунском университетах, работал в Гарвардском и Принстонском университетах, Международном научном центре имени Вудро Вильсона, Институте высших исследований Берлина и Кентерберийском университете в Новой Зеландии. В 2010-2013 годах возглавлял европейский исследовательский проект „Memory at War: Cultural Dynamics in Poland, Russia, and Ukraine“. Последние годы профессор проживал в Италии. Сейчас живет в Латвии.