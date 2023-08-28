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28.08.2023, 19:00

ИНТЕРВЬЮ | „Немезис“ Путина. Профессор Александр Эткинд о российском противостоянии современности в Украине

 
Путин - главный русофоб?
Лев Кадик
журналист
Александр Эткинд
Александр Эткинд
ФОТО: Личный архив автора

Как связано стремление России завоевать Украину с декарбонизацией и зеленым переходом? Что такое немезис Путина? Что такое „современность“? Является ли путинский режим уникальным явлением или частью мирового реваншистского движения? Об этом Delfi поговорил с историком, профессором Департамента истории и цивилизаций Европейского университетского Института во Флоренции Александром Эткиндом.

Весной этого года вышла последняя книга профессора Эткинда „Russia against Modernity“ (Россия против современности). Пока она издана только на английском языке. Сейчас готовится ее перевод на русский язык. Возможно, вскоре книга будет переведена и на латышский.

Александр Эткинд - российский психолог и историк. Автор книг „Внутренняя колонизация. Имперский опыт России“ и исследования культурной памяти „Кривое горе: Память о непогребенных“. Профессор Эткинд преподавал в Нью-Йоркском и Джорджтаунском университетах, работал в Гарвардском и Принстонском университетах, Международном научном центре имени Вудро Вильсона, Институте высших исследований Берлина и Кентерберийском университете в Новой Зеландии. В 2010-2013 годах возглавлял европейский исследовательский проект „Memory at War: Cultural Dynamics in Poland, Russia, and Ukraine“. Последние годы профессор проживал в Италии. Сейчас живет в Латвии.

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