28.08.2023, 19:00
ИНТЕРВЬЮ | „Немезис“ Путина. Профессор Александр Эткинд о российском противостоянии современности в Украине
Путин - главный русофоб?
ФОТО: Личный архив автора
Как связано стремление России завоевать Украину с декарбонизацией и зеленым переходом? Что такое немезис Путина? Что такое „современность“? Является ли путинский режим уникальным явлением или частью мирового реваншистского движения? Об этом Delfi поговорил с историком, профессором Департамента истории и цивилизаций Европейского университетского Института во Флоренции Александром Эткиндом.
Весной этого года вышла последняя книга профессора Эткинда „Russia against Modernity“ (Россия против современности). Пока она издана только на английском языке. Сейчас готовится ее перевод на русский язык. Возможно, вскоре книга будет переведена и на латышский.