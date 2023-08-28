Щенок, которого волокли по дороге, обрел новых хозяев

В пятницу животному пришлось пережить еще один наркоз, чтобы повторно зашить лапу.



Сам щенок уже давно считал себя совершенно здоровым. Он громко сигнализировал об этом лаем, поэтому дверь клетки пришлось прикрыть одеялом, чтобы ограничить обзор. Шестнадцать дней взаперти, наверное, стали для собаки настоящим испытанием.



Новый дом Вунтсу предложили в общей сложности шестнадцать семей, шесть предложений были по разным причинам отклонены сразу же. В итоге выбор был пал на семью из Хаапсалу. У них, как и у других претендентов, уже есть животные, и это для Вунтса, скорее всего, хорошо.

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