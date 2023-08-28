50 иностранцев в выходные не впустили в Эстонию на погранпункте в Нарве
За выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 50 иностранцев. Среди них 32 молдавских, 11 российских, 5 украинских граждан, по одному жителю Белоруссии и Израиля, сообщает пресс-служба Идаской префектуры.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы пограничники устанавливали, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии. Иностранцы были возвращены в Россию.
Также в выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ двое граждан России были уличены в нарушении визовых правил. Они были оштрафованы и получили запрет на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
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