50 иностранцев в выходные не впустили в Эстонию на погранпункте в Нарве

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы пограничники устанавливали, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии. Иностранцы были возвращены в Россию.

Также в выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ двое граждан России были уличены в нарушении визовых правил. Они были оштрафованы и получили запрет на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.