В политике руководство определяет направление развития страны. От лидеров ожидается, что они будут следовать высочайшим стандартам честности, прозрачности и ответственности, чтобы обеспечить доверие общественности. Кая Каллас, выступая в роли премьер-министра Эстонии, взяла на себя роль с огромной ответственностью, где каждое действие, бездействие или высказывание влияют на внутреннее и международное положение страны.

Однако в связи с недавними событиям и разоблачениям, появляется все больше тревожных сигналов, указывающих на то, что для сохранения репутации Эстонии пришло время отставки премьер-министра. Кая Каллас, живущая в черно-белом мире, попала в свою же ловушку. Критика игроков национальной команды Эстонии по поводу неуместных фотографий заняла всего мгновение. Очень просто было критиковать дирижеров и теннисистов за их поездки в „неподходящие“ страны. Но гораздо сложнее было задать вопросы своему мужу о том, почему он занимается бизнесом в России.

Честность – краеугольный камень любой лидерской позиции. Разоблачения, связанные с бизнесом супруга премьер-министра – Арво Халлика, бросают тень на способность Каллас руководить непредвзято. Сущность демократии основана на прозрачной коммуникации между правительством и гражданами. К сожалению, кажется, что повествование вокруг вышеупомянутых бизнес-сделок туманно. Первая обязанность лидера в кризисной ситуации — предоставить общественности ясную, точную и своевременную информацию. Заявления Каллас и ее окружения только вызвали сомнения, указывающие на попытки скрыть полную картину от жителей Эстонии. Доверие общественности — это не только вера в честность лидеров. Это также уверенность в том, что весь аппарат власти прозрачен и надежен. Но из-за недавних новостей, разоблачений и спекуляций многие начали сомневаться в надежности правительства. „Нет дыма без огня“ – так думают многие.