МНЕНИЕ | Под страхом смерти. Показательное убийство Пригожина — опасный сигнал для российских элит и европейских политиков
Красочная показательная казнь Евгения Пригожина — важный поворотный пункт для российских элит. Она означает отмену „социального контракта“ Путина с ними и дестабилизирует российскую систему власти больше, чем сам пригожинский мятеж. Европейские политики должны внимательно следить за развитием событий в России в ближайшие месяцы.
Строительство путинской диктатуры началось почти 20 лет назад с символического заключения „социального контракта“ с элитами. В 2003 году Путин продиктовал его на развалинах ЮКОСа, нефтяной империи Михаила Ходорковского. В нем всего два принципа: „вседозволенность в обмен на лояльность“ и „друзьям все, остальным — закон“, точно как у Бенито Муссолини. Враги Муссолини и Путина либо сидели в тюрьме, либо были убиты. Однако Ходорковского после отсидки в 10 лет от звонка до звонка Путин выпустил за пределы страны.