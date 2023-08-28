Мнение
28.08.2023, 13:15

МНЕНИЕ | Под страхом смерти. Показательное убийство Пригожина — опасный сигнал для российских элит и европейских политиков

 
Лев Кадик
журналист
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Владимир Путин, Евгений Пригожин
ФОТО: GAVRIIL GRIGOROV SERGEI ILNITSKY | AFP or licensors

Красочная показательная казнь Евгения Пригожина — важный поворотный пункт для российских элит. Она означает отмену „социального контракта“ Путина с ними и дестабилизирует российскую систему власти больше, чем сам пригожинский мятеж. Европейские политики должны внимательно следить за развитием событий в России в ближайшие месяцы.

Строительство путинской диктатуры началось почти 20 лет назад с символического заключения „социального контракта“ с элитами. В 2003 году Путин продиктовал его на развалинах ЮКОСа, нефтяной империи Михаила Ходорковского. В нем всего два принципа: „вседозволенность в обмен на лояльность“ и „друзьям все, остальным — закон“, точно как у Бенито Муссолини. Враги Муссолини и Путина либо сидели в тюрьме, либо были убиты. Однако Ходорковского после отсидки в 10 лет от звонка до звонка Путин выпустил за пределы страны.

Убивал Путин только своих откровенных противников — оппозиционных журналистов и политиков. И всегда чужими руками. Достаточно вспомнить только Анну Политковскую, Бориса Немцова или попытку убийства Алексея Навального (тут, надо сказать, Навальный сам выяснил, что его убийцы - сотрудники российских спецслужб).

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