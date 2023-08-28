МНЕНИЕ | Под страхом смерти. Показательное убийство Пригожина — опасный сигнал для российских элит и европейских политиков

Строительство путинской диктатуры началось почти 20 лет назад с символического заключения „социального контракта“ с элитами. В 2003 году Путин продиктовал его на развалинах ЮКОСа, нефтяной империи Михаила Ходорковского. В нем всего два принципа: „вседозволенность в обмен на лояльность“ и „друзьям все, остальным — закон“, точно как у Бенито Муссолини. Враги Муссолини и Путина либо сидели в тюрьме, либо были убиты. Однако Ходорковского после отсидки в 10 лет от звонка до звонка Путин выпустил за пределы страны.