МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: Кая Каллас узнает последней, кем ее заменят

Рекордный результат Партии реформ на парламентских выборах во многом был продиктован ситуацией с безопасностью в Европе, а также тем, что Кая Каллас позиционировала себя как премьер-министр военного времени. Международная известность, прогрессивные взгляды и четкая позиция по ряду вопросов вызывали доверие, а лозунг „Эстония в надежных руках“ отвечал самым насущным ожиданиям людей. Избиратели сделали свой выбор, и в Эстонии родилась самая либеральная коалиция всех времен. Как говорится, глас народа - глас Божий.



Однако рекордный результат означает и колоссальную ответственность, которую должно нести правительство. Можно было предположить, что искушенные в политике реформисты не особо будут считаться с партнерами по коалиции и с игривой легкостью реализуют каждый пункт своей предвыборной программы. Однако, как метко подметили те, кто считает, что звезды не благоволят белкам, беда не приходит одна.



Вызывает особое удивление тот факт, что премьер-министр, взявшая на себя роль морального компаса общества не проверила, чем занимаются ее близкие. Это понять крайне сложно. Ясно, что даже у политиков есть частная жизнь, и каждая ее деталь не должна становиться достоянием общественности. Однако, вероятно, не будет преувеличением сказать, что премьер-министр военного времени – это прежде всего глава правительства и только потом – супруга.



Премьер-министр также является одним и самых информированных людей в стране, в повседневной работе ей помогает большое количество специалистов - это для того, чтобы государством профессионально управляли и все было бы под контролем. Но возникает впечатление, что этого оказалось недостаточно, чтобы защитить премьер-министра (тем более, премьер-министра военного времени) и наше государство от проблем, которые сейчас подробно обсуждаются в прессе. В случае ухода с поста премьер-министра уйдет и значительная часть сотрудников ее бюро, таким образом за халатность, хоть и частично, но будет заплачено.