Хоккеист из Кохтла-Ярве стал чемпионом Австралии

Вадим Вирясов родился в 1986 году, он вляется воспитанником хоккея Кохтла-Ярве, однако в возрасте 16 лет покинул эстонскую лигу, играл за юношескую команду „Ческа Липа“ в чемпионате Чехии, а в дальнейшем за команды мастеров в Латвии, России (первая лига), Финляндии (второй дивизион), дважды возвращался в Эстонию (играл за „Викинг“ и ХК „Пантер“), пока в 2014 году окончательно не обосновался в Австралии.

Выступает за клуб „Мельбурн Мустангз“ и сборную Австралии. В прошлом выступал за основную сборную Эстонии (выигрывал чемпионат мира в группе 2A в 2014 году). С 2019 года выступает за национальную сборную Австралии.

В регулярном чемпионате Австралии „Мельбурн Мустангз“ занял четвертое место среди десяти команд. В плей-офф они сначала обыграли „Брисбен Лайтнинг“ (8:3), а потом трехкратных чемпионов Австралии „Сидней Беарс“ (4:0).

В финале „Мельбурн Мустангз“ одержал победу над действующим чемпионом Австралии „Канберра Брэйв“ (1:0) и во второй раз в своей истории стал чемпионом Австралии.

Чемпионы австралийской хоккейной лиги (AIHL) награждаются Кубком Гудолла, вечным национальным трофеем, третьим по возрасту после Кубка Стэнли (1892) и Кубка Аллана (1908).

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