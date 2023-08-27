ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ состоялось открытие долгожданного семейного парка

„Я рада, что долгожданный семейный парк Сели готов. Мы внесли свой вклад в создание безопасной среды в парке, установив камеры наблюдения и заказав охранную фирму. Надеюсь, что парк станет популярным местом для семейного отдыха. Мы постарались создать для этого все условия“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Любители активного образа жизни смогли попробовать свои силы на тренажерах под руководством тренера. Самым юным посетителям аниматор предлагал аквагрим и разнообразные игры на свежем воздухе. Владельцы собак при желании могли получить рекомендации от тренера и консультанта по поведению собак.

В лесопарке Сели построены две игровые площадки: для малышей от 0 до 3 лет и для детей постарше. На южной стороне парка оборудована тренировочная площадка с тренажерами, а в центре – зона отдыха. Нашлось место и для собак – в лесопарке Сели были построены две отдельные площадки, одна для крупных, а другая – для маленьких собак.

Кроме того, в лесопарке установлены скамейки с урнами, а также освещение, что улучшит видимость и позволит местным жителям чувствовать себя увереннее и безопаснее. Также в лесопарке были благоустроены дорожки и тропинки.

Лесопарк Сели находится по адресу ул. Юмера, 21а и 21б.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.