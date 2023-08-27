ВИДЕО | На заправочной станции в Румынии произошли взрывы: десятки раненых, есть погибшие

Румынская служба Радио Свобода сообщает, что первый взрыв произошел, когда работники заправки подключали новую цистерну с топливом. Затем последовал пожар. Огонь охватил две цистерны и стоящий неподалёку дом.

Примерно через два часа после первого взрыва произошёл второй. Некоторые СМИ пишут о большем количестве взрывов, но официального подтверждения об этом нет.

В Румынии активирован Европейский механизм гражданской обороны. В рамках его работы двоих пострадавших пожарных в тяжёлом состоянии отправили военным самолётом в Брюссель. Ещё двоих гражданских лиц перевезли в Италию. Свою помощь Румынии также предложили Австрия, Норвегия, Германия и Болгария.

Из зоны спасательной операции эвакуированы более трёх тысяч жителей. Движение по трассе Бухарест – Плоешти в районе Креведии остановлено в обоих направлениях.

Причины случившегося выясняются. Расследованием занимается Генпрокуратура Румынии.

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