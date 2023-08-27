В Австралии произошло крушение конвертоплана с морскими пехотинцами США

Пятерых военных госпитализировали в австралийский город Дарвин для лечения, а остальных осматривают на месте происшествия, уточнил Мерфи. Как минимум один пострадавший находится в критическом состоянии. Позже представитель морской пехоты США сообщил о трех погибших.

Утром 27 августа американский конвертоплан V-22 Osprey разбился возле острова Мелвилл (принадлежит Северной территории Австралии), у берегов города Дарвин, во время учений Predators Run. В них участвуют 500 военных из США, по 120 из Филиппин и Индонезии и 50 из Восточного Тимора.



Австралийских военных на борту конвертоплана не было.