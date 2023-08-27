„Это мой дом“. Латвия отсрочила высылку 6000 россиян

Тем не менее, несмотря на долгую жизнь в Латвии, сейчас она и многие другие россияне оказались на грани высылки - ведь они не сдали или даже не попытались сдать экзамен на знание латышского языка на уровне А2. Депутат латвийского Сейма Рихардс Колс настаивает, что закон об иммиграции лишь уравнивает россиян с гражданами любых других государств, проживающих в Латвии. „В настоящее время это требование (сдача языкового экзамена. - Ред.) касается любого другого гражданина третьей страны, который подает заявление на получение ВНЖ в Латвии. А есть группа людей, которая как бы стоит над законом, что, мол, нет, мы не обязаны сдавать. Это неправильно“, - подчеркнул Колс в интервью DW.

Когда 64-летняя Людмила Сокол из Даугавпилса читает вслух, кажется, что она знает латышский, однако госэкзамен женщина не сдала и теперь не сможет продлить свой ПМЖ. В Латвию ныне пенсионерка приехала из Беларуси еще в 1975 году, тогда ей было всего 16 лет. Тут Людмила вышла замуж, родила детей и прожила почти всю свою жизнь. „Мне очень тяжело, честно скажу. Если бы я латышский сейчас учила в школе, если бы мне было 18 лет, то, я думаю, что проблемы не было бы. Но когда тебе 64, то, естественно, трудно“, - рассказывает в интервью DW Сокол.

По оценкам главы комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидаки, около 6 тысяч россиян так и не подали заявку на сдачу экзамена. 2 сентября они должны получить письма с просьбой в течение трех месяцев покинуть страну. DW разбиралась в том, что будет происходить с российскими гражданами в Латвии.

Напомним, что в сентябре 2022 года латвийские власти внесли поправки в закон об иммиграции, которые предусматривают необходимость сдачи в течение года языкового экзамена лицами, имеющими российский паспорт и постоянно проживающими в Латвии. Поправки коснулись примерно 25 тысяч россиян, проживающих в этой стране.

Латвийские власти заявили, что намерены принять поправки, смягчающие закон об иммиграции. В ответ на критику со стороны части населения и во избежание насильственных высылок глава МВД Латвии Марис Кучинскис поручил разработать дополнения к закону, предполагающие выдачу двухлетних временных видов на жительство (ВНЖ). По его словам, никого выдворять в сентябре из страны не будут, а за время действия нового ВНЖ граждане России, проживающие в ней, могут выучить латышский язык до уровня А2, сдать экзамен и вернуть себе право на постоянное проживание в Латвии.

Людмила Сокол, как и многие сдавшие экзамен по языку, столкнулась с проблемами в письменной части, с остальными блоками пенсионерка справилась успешно. Сейчас она продолжает учить латышский, но признается, что реально используют его только в госучреждениях.

Общее прошлое против россиян

„30 лет человек прожил, не владеет латышским государственным языком. И все равно настаивает на том, что он обязан иметь вид на жительство, хотя никто его не подталкивал к получению гражданства другой страны, это его взрослое сознательное решение. С юридической точки зрения они не имеют никакого отношения к Латвии. Все они - граждане России“, - заочно возражает Рихардс Колс. По его мнению, в нынешних политических условиях делать исключения для россиян никто здесь не будет.

Со своей стороны, Людмила Сокол отмечает, что латышский в школе ей не преподавали, а экзамен на базовое знание языка она сдавала в 1990-е, чтобы иметь возможность работать. Сейчас же в повседневной жизни с большинством людей она говорит на русском. „Только в госучреждениях говорят на латышском, в магазине или со знакомыми я говорю на русском“, - делится Людмила.

„Это очень странно, когда встречаются условные Наташа и Таня, и говорят по-латышски. А в Даугавпилсе преимущественно живут Наташи и Тани. Если мы все говорим по-русски, если мы все родились в русскоязычных семьях, то это наш родной язык. В моем городе, где я живу уже почти 38 лет, до сих пор не получилось создать латышскую среду. Мы можем сколько угодно насаждать уроки латышского в школах. Но если ребенок выходит за пределы школы и слышит преимущественно русскую речь, то он не будет говорить по латышски“, - убеждена общественная активистка Ольга Петкевич.

Она занимается поддержкой и помощью россиянам, которых коснулись прошлогодние поправки в закон об иммиграции. По оценке Петкевич, недостаток закона в том, что он не до конца реалистичен и его авторы не понимают, что людям, особенно старшего возраста, тяжело учить новый язык.

Неясное будущее