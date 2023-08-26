В Хельсинки задержан российский боевик и неонацист, которого Украина обвиняет в военных преступлениях

Украина разыскивает Яна Петровского по обвинению в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014–2015 годах, и добиваются его экстрадиции. Петровский (известный как Славян) — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) „Русич“. В интервью „Медузе“ в 2017 году Петровский говорил, что „не совершил никаких военных преступлений“ и „сугубо участвовал в военных действиях“ в Украине. Он находится под санкциями ЕС и США.

О том, что Славян задержан в Хельсинки, представители ДШРГ „Русич“ заявили 25 августа. Неонациста задержали 20 июля в аэропорту Хельсинки из-за „нарушения миграционного законодательства“, сообщил телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера. В свою очередь, по данным финского радио Yle, Тордена заключили под стражу 21 июля, решение принял окружной суд Хельсинки на основании закона об иностранцах. Согласно информации от источника таблоида Ilta-Sanomat, Тордену был запрещен повторный въезд в Финляндию.

Канал Grey Zone утверждает, что жена Тордена (Петровского) сразу сообщила о задержании в посольство РФ, но МИД на это не отреагировал. „Русич“ объявил, что прекращает любые боевые действия, пока „ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону — выдача РФ“.

25 августа суд продлил срок задержания россиянина. В ходе судебного процесса стало известно, что Воислав Торден собирается просить убежища в Финляндии, об этом сообщил его адвокат.

Посольство РФ в Финляндии 26 августа выпустило развернутый комментарий о задержании Тордена (Петровского). Дипломаты рассказали, что финские пограничники задержали его в аэропорту Хельсинки 20 июля, когда Торден пытался вылететь в Ниццу. Затем его поместили в центр временного размещения, где, по словам дипломатов, „в частности, находятся лица, обратившиеся за предоставлением убежища“.