За рубежом
26.08.2023, 15:31

Умер экс-глава администрации президента РФ Сергей Филатов

 
YELTSIN FILATOV 71787 01.03.1993 President Boris Yeltsin (left) and the Kremlin chief of staff Sergei Filatov (right) at
YELTSIN FILATOV 71787 01.03.1993 President Boris Yeltsin (left) and the Kremlin chief of staff Sergei Filatov (right) at
ФОТО: IMAGO/Yuryi Abramochkin | IMAGO/SNA

Соратник Бориса Ельцина, глава его администрации Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни. В 2014 году он подписал обращение против политики Москвы в Крыму, пишет DW.

Бывший руководитель администрации президента России в 1990-х годах Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Об этом информационный портал правительства Санкт-Петербурга „Петербургский дневник“ сообщает в субботу, 26 августа, со ссылкой на его дочь. По ее словам, Филатов умер накануне, 25 августа.

Возглавлявшийся Филатовым Союз писателей Москвы подтвердил информацию о его смерти.

Сергей Филатов был близким соратником первого президента РФ Бориса Ельцина: в начале 1990-х годов они вместе работали в Верховном совете РСФСР, во время путча ГКЧП в августе 1991 года он возглавлял депутатский штаб обороны, а с 1993 по 1996 год возглавлял администрацию президента России. Он также был председателем президентского экспертно-аналитического совета и комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства.

В марте 2014 года Филатов подписал обращение инициативной группы по проведению антивоенного конгресса интеллигенции „Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма“.

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