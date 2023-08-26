Минобороны РФ заявило, что украинский беспилотник пытался атаковать Москву. Его сбили силы ПВО

По данным ведомства, атаку пресекли около 3:00 26 августа. „Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области“, — говорится в заявлении министерства.

В сообщении Минобороны не уточняется, есть ли пострадавшие из-за удара беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое, как утверждается, в момент, когда силы ПВО сбили дрон в Истринском районе.

Похожее видео распространил телеграм-канал „Осторожно, Москва“.

Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, но сейчас работают в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. По данным РИА Новости, в ночь на 26 августа в Москве задержали не меньше 24 авиарейсов, восемь рейсов отменили.

В последние несколько недель Москва и Московская область регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 23 августа беспилотник врезался в строящееся здание в Москва-Сити, 22 августа в Подмосковье из-за уничтожения дрона силами ПВО взрывной волной выбило стекла в жилом доме.

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