ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (548-й день) | ВСУ прорвали первую линию обороны России в Запорожье

Следователи изъяли бортовые самописцы разбившегося бизнес-джета Пригожина.



Следственный комитет России подтвердил, что на месте крушения частного самолета в Тверской области были найдены тела 10 погибших.



„Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы“, — говорится в пресс-релизе.



СК пообещал, что тщательно проверит „все возможные версии“ произошедшего.



Вечером 23 августа в Тверской области упал бизнес-джет, который, по данным СМИ, принадлежал Евгению Пригожину. В результате крушения погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списках пассажиров, по информации Росавиации, числился основатель ЧВК Вагнера.



В США, по сообщениям западных СМИ, допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Чиновники стран Запада считают, что приказ уничтожить самолет отдал лично Путин. В Кремле публикации об этом назвали „абсолютной ложью“.

В Финляндии задержан один из лидеров ДШРГ „Русич“ Ян Петровский



Петровского, известного под прозвищем Славян, украинские правоохранительные органы обвиняют в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.



По данным финского телеканала MTV3 Украина уже направила запрос на его экстрадицию.



Российское посольство в Хельсинки проинформировано о задержании гражданина РФ.



Ян Петровский — радикальный националист, который был одним из командиров группировки „Русич“, воевавшей с украинскими войсками на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. Петровский входил в отряд „Бэтмен“, сначала воевал в Луганске, а затем участвовали в боях за донецкий аэропорт. При этом Петровский жил с 2004 года в Норвегии, в 2017 года его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали.

Суд в аннексированной ДНР приговорил двух украинских военнослужащих к 25 годам колонии



Бойцов ВСУ признали виновными в убийстве организованной группой по мотивам идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением.



По версии обвинения, в марте 2022 года в ходе боевого дежурства Роман Петренко и Алексей Хроленко открыли огонь из автомата по гражданскому автомобилю, в результате чего четверо находившихся в нем людей были убиты.

В Латвии задержали четырех человек по подозрению в работе на ФСБ



В отношении задержанных ведется расследование по статье об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской республики.



Трое подозреваемых отправлены под арест, четвертому запрещено выезжать за пределы Латвии.

Дмитрий Песков назвал „абсолютной ложью“ сообщения о возможной причастности Кремля к крушению самолета Пригожина.



“Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная“, - высказался он.



Другие заявления Пескова по поводу Пригожина и ЧВК Вагнера:



- О подтверждении гибели Пригожина: официальные итоги, как только будут готовы к опубликованию, будут опубликованы.



- О будущем ЧВК Вагнера: сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю. Юридически такой структуры не существует.



- О том, пойдет ли Путин на похороны Пригожина: пока не знаем, насколько долгими будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график

Александр Лукашенко сказал, что Пригожин никогда не просил у него гараний безопасности.



Александр Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, который после военного мятежа перебросил своих бойцов в Беларусь.



„Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому“, — заявил Лукашенко (цитата по агентству БЕЛТА).



В первый раз, по словам Лукашенко, это обсуждалось, когда вагнеровцы шли маршем на Москву. „Я ему говорю: „Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек: „Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: „Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.“ — „Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну“, — пересказал разговор Лукашенко.



Второй раз, со слов Лукашенко, он разговаривал с Пригожиным, когда тот приезжал к нему с командиром ЧВК Дмитрием Уткиным. Как утверждает глава Беларуси, тогда он обоих „категорически предупредил“: „Ребята, смотрите“.



По официальной версии, Пригожин остановил свой поход на Москву после разговора с Лукашенко и договоренности о том, что за участие в мятеже никого наказывать не будут, а бойцы ЧВК „Вагнер“ перебазируются в Беларусь.



В пятницу Лукашенко пообещал, что несмотря ни на что вагнеровцы останутся в Беларуси. „Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось“, — заявил он.

Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 94 млн евро



Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 94 млн евро, стало известно в пятницу. Заявление опубликовано на сайте правительства Финляндии.

Лукашенко также утверждает, что заранее знал о подготовке покушения на Пригожина. Он передал „шифрограмму“ об этом Путину, а тот — основателю ЧВК. Слова Лукашенко приводит „Белта“.



„Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов [я поручил] найти посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина“, — заявил Лукашенко.



Затем, по его словам, Лукашенко уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация. Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

Концерн Heineken завершил продажу активов в России. За символическую сумму в 1 евро их приобрела ставропольская компания „Арнест“.



Сделка получила все необходимые одобрения, говорится в сообщении Heineken. По итогам транзакции компания, владевшая в России семью пивоваренными заводами, отразит убыток в размере порядка 300 миллионов евро.



Возможность обратного выкупа активов сделка не предусматривает.

В сериале „Контакт“ лицо актера Максима Виторгана, выступавшего против войны, заменили дипфейком.



Первым об этом сообщил телеграм-канал „Русское кино в топе“. Корреспондент „Медиазоны“, посмотревший вышедшие серии, убедился, что в эпизоде, где появляется герой Виторгана, у него фактически не меняется выражение лица, а движения губ не всегда соответствуют произносимому тексту.



Сам Виторган написал в инстаграме, что не смотрел сериал и не может подтвердить или опровергнуть использование дипфейка, но не удивлен произошедшему.

CNN: ВСУ прорвали первую линию обороны России в Запорожье



ВСУ прорвали первую линию обороны России на южном фронте в Запорожье и расширяют войска в направлении стратегического города Токмак, сообщает американский телеканал CNN.



В пятницу украинский генштаб заявил, что успехи достигнуты на двух направлениях — в направлении села Новопрокоповка в Запорожской области и дальше на восток в Днепропетровскую область в направлении села Очеретоватое.



Во вторник Киев сообщил, что украинская армия вошла в село Работино в Запорожье, бои продолжаются к югу от нее.



В четверг пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска перебрасывают дополнительные силы в район Запорожья из Херсона на юг из-за тяжелых потерь.



Один из самых известных российских провоенных телеграм-каналов WarGonzo, у которого более миллиона подписчиков, подтвердил, что ВСУ закрепились в Работине „и атакуют Новопрокоповку, которая находится под сильным обстрелом“. Минобороны России в пятницу отчиталось, что в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов.



Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко, заявил, что после нескольких недель боев в этом районе в Работине почти не осталось зданий. „Наши солдаты медленно продвигаются вперед, но минные заграждения, которые они [российские военные] установили, очень велики, и чтобы их преодолеть, нужно время“, — сообщил он.



О том, что Работино полностью разрушено, сообщал и назначенный оккупационными властями врио губернатора региона Евгений Балицкий.

ГУР Украины: ВСУ нанесли удар по 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота



Украинские СМИ сообщают со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова о том, что 25 августа ВСУ нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ, которая базируется в крымском селе Перевальное.



„Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил [начальник ГУР] генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей“, - заявил Андрей Юнусов.



126-я бригада (126-я обрбо ЧФ РФ), по данным Вооруженных сил Украины, понесла большие потери еще в самом начале войны. В апреле 2022 года сообщалось, что, по данным ВСУ, 126-я обрбо ЧФ РФ потеряла в Украине до 75% личного состава.

При обстреле деревни в Курской области ранены два человека



Как сообщил губернатор Роман Старовойт, обстрелу со стороны Украины подверглась деревня Елизаветовка Глушковского района.



„Зафиксировано 3 прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина. Их доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь“, — сообщил губернатор.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что смерть основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ослабила позиции президента РФ Владимира Путина.



Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что она показала миру: если Путин заключает с кем-то сделку, то нарушит ее. Это означает, что ему больше нельзя доверять. Это просто поведение бандитов, а Кремль ведет себя как преступники (цитата по Welt).



По его словам, смерть Пригожина никак не повлияет на ход войны, поскольку „ЧВК Вагнера фактически уже не существует“.