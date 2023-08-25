ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (548-й день) | ВСУ прорвали первую линию обороны России в Запорожье
Подводим итоги еще одного дня войны.
Следователи изъяли бортовые самописцы разбившегося бизнес-джета Пригожина.
Следственный комитет России подтвердил, что на месте крушения частного самолета в Тверской области были найдены тела 10 погибших.
„Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы“, — говорится в пресс-релизе.
СК пообещал, что тщательно проверит „все возможные версии“ произошедшего.
Вечером 23 августа в Тверской области упал бизнес-джет, который, по данным СМИ, принадлежал Евгению Пригожину. В результате крушения погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списках пассажиров, по информации Росавиации, числился основатель ЧВК Вагнера.
В США, по сообщениям западных СМИ, допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Чиновники стран Запада считают, что приказ уничтожить самолет отдал лично Путин. В Кремле публикации об этом назвали „абсолютной ложью“.
В Финляндии задержан один из лидеров ДШРГ „Русич“ Ян Петровский
Петровского, известного под прозвищем Славян, украинские правоохранительные органы обвиняют в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.
По данным финского телеканала MTV3 Украина уже направила запрос на его экстрадицию.
Российское посольство в Хельсинки проинформировано о задержании гражданина РФ.
Ян Петровский — радикальный националист, который был одним из командиров группировки „Русич“, воевавшей с украинскими войсками на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. Петровский входил в отряд „Бэтмен“, сначала воевал в Луганске, а затем участвовали в боях за донецкий аэропорт. При этом Петровский жил с 2004 года в Норвегии, в 2017 года его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали.
Суд в аннексированной ДНР приговорил двух украинских военнослужащих к 25 годам колонии
Бойцов ВСУ признали виновными в убийстве организованной группой по мотивам идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением.
По версии обвинения, в марте 2022 года в ходе боевого дежурства Роман Петренко и Алексей Хроленко открыли огонь из автомата по гражданскому автомобилю, в результате чего четверо находившихся в нем людей были убиты.
В Латвии задержали четырех человек по подозрению в работе на ФСБ
В отношении задержанных ведется расследование по статье об оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской республики.
Трое подозреваемых отправлены под арест, четвертому запрещено выезжать за пределы Латвии.
Дмитрий Песков назвал „абсолютной ложью“ сообщения о возможной причастности Кремля к крушению самолета Пригожина.
“Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная“, - высказался он.
Другие заявления Пескова по поводу Пригожина и ЧВК Вагнера:
- О подтверждении гибели Пригожина: официальные итоги, как только будут готовы к опубликованию, будут опубликованы.
- О будущем ЧВК Вагнера: сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю. Юридически такой структуры не существует.
- О том, пойдет ли Путин на похороны Пригожина: пока не знаем, насколько долгими будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график
Александр Лукашенко сказал, что Пригожин никогда не просил у него гараний безопасности.
Александр Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, который после военного мятежа перебросил своих бойцов в Беларусь.
„Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому“, — заявил Лукашенко (цитата по агентству БЕЛТА).
В первый раз, по словам Лукашенко, это обсуждалось, когда вагнеровцы шли маршем на Москву. „Я ему говорю: „Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек: „Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: „Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.“ — „Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну“, — пересказал разговор Лукашенко.
Второй раз, со слов Лукашенко, он разговаривал с Пригожиным, когда тот приезжал к нему с командиром ЧВК Дмитрием Уткиным. Как утверждает глава Беларуси, тогда он обоих „категорически предупредил“: „Ребята, смотрите“.
По официальной версии, Пригожин остановил свой поход на Москву после разговора с Лукашенко и договоренности о том, что за участие в мятеже никого наказывать не будут, а бойцы ЧВК „Вагнер“ перебазируются в Беларусь.
В пятницу Лукашенко пообещал, что несмотря ни на что вагнеровцы останутся в Беларуси. „Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось“, — заявил он.
Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 94 млн евро
Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 94 млн евро, стало известно в пятницу. Заявление опубликовано на сайте правительства Финляндии.
Лукашенко также утверждает, что заранее знал о подготовке покушения на Пригожина. Он передал „шифрограмму“ об этом Путину, а тот — основателю ЧВК. Слова Лукашенко приводит „Белта“.
„Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов [я поручил] найти посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина“, — заявил Лукашенко.
Затем, по его словам, Лукашенко уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация. Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.
Концерн Heineken завершил продажу активов в России. За символическую сумму в 1 евро их приобрела ставропольская компания „Арнест“.
Сделка получила все необходимые одобрения, говорится в сообщении Heineken. По итогам транзакции компания, владевшая в России семью пивоваренными заводами, отразит убыток в размере порядка 300 миллионов евро.
Возможность обратного выкупа активов сделка не предусматривает.
В сериале „Контакт“ лицо актера Максима Виторгана, выступавшего против войны, заменили дипфейком.
Первым об этом сообщил телеграм-канал „Русское кино в топе“. Корреспондент „Медиазоны“, посмотревший вышедшие серии, убедился, что в эпизоде, где появляется герой Виторгана, у него фактически не меняется выражение лица, а движения губ не всегда соответствуют произносимому тексту.
Сам Виторган написал в инстаграме, что не смотрел сериал и не может подтвердить или опровергнуть использование дипфейка, но не удивлен произошедшему.
CNN: ВСУ прорвали первую линию обороны России в Запорожье
ВСУ прорвали первую линию обороны России на южном фронте в Запорожье и расширяют войска в направлении стратегического города Токмак, сообщает американский телеканал CNN.
В пятницу украинский генштаб заявил, что успехи достигнуты на двух направлениях — в направлении села Новопрокоповка в Запорожской области и дальше на восток в Днепропетровскую область в направлении села Очеретоватое.
Во вторник Киев сообщил, что украинская армия вошла в село Работино в Запорожье, бои продолжаются к югу от нее.
В четверг пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска перебрасывают дополнительные силы в район Запорожья из Херсона на юг из-за тяжелых потерь.
Один из самых известных российских провоенных телеграм-каналов WarGonzo, у которого более миллиона подписчиков, подтвердил, что ВСУ закрепились в Работине „и атакуют Новопрокоповку, которая находится под сильным обстрелом“. Минобороны России в пятницу отчиталось, что в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов.
Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко, заявил, что после нескольких недель боев в этом районе в Работине почти не осталось зданий. „Наши солдаты медленно продвигаются вперед, но минные заграждения, которые они [российские военные] установили, очень велики, и чтобы их преодолеть, нужно время“, — сообщил он.
О том, что Работино полностью разрушено, сообщал и назначенный оккупационными властями врио губернатора региона Евгений Балицкий.
ГУР Украины: ВСУ нанесли удар по 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота
Украинские СМИ сообщают со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова о том, что 25 августа ВСУ нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ, которая базируется в крымском селе Перевальное.
„Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил [начальник ГУР] генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей“, - заявил Андрей Юнусов.
126-я бригада (126-я обрбо ЧФ РФ), по данным Вооруженных сил Украины, понесла большие потери еще в самом начале войны. В апреле 2022 года сообщалось, что, по данным ВСУ, 126-я обрбо ЧФ РФ потеряла в Украине до 75% личного состава.
При обстреле деревни в Курской области ранены два человека
Как сообщил губернатор Роман Старовойт, обстрелу со стороны Украины подверглась деревня Елизаветовка Глушковского района.
„Зафиксировано 3 прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина. Их доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь“, — сообщил губернатор.
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что смерть основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ослабила позиции президента РФ Владимира Путина.
Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что она показала миру: если Путин заключает с кем-то сделку, то нарушит ее. Это означает, что ему больше нельзя доверять. Это просто поведение бандитов, а Кремль ведет себя как преступники (цитата по Welt).
По его словам, смерть Пригожина никак не повлияет на ход войны, поскольку „ЧВК Вагнера фактически уже не существует“.
ISW: ЧВК „Вагнер“ перестанет существовать
Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о том, что ЧВК „Вагнер“ после предположительного убийства Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина президентом Владимиром Путиным скорее всего больше не будет существовать как независимая структура.
Неизвестно, намерен ли Кремль полностью распустить „Вагнер“ или захочет создаст из него небольшую организацию, полностью подчиненную российскому Минобороны. Восстановление „Вагнера“ как квазинезависимой организации под новым лояльным Кремлю командиром — возможно, но маловероятно, отмечают эксперты ISW.
Институт напоминает, что командиры „Вагнера“ не опубликовали официальное заявление после того, как самолет Пригожина сбили в небе. Молчание командиров Вагнера может быть связано с хаосом и растерянностью в его рядах после убийства Пригожина и Уткина или из-за явных указаний российских властей хранить молчание. „Готовность Путина публично убить руководство „Вагнера“, вероятно, побудит командиров „Вагнера“ воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина“ - отмечается в сводке.
ISW подчеркивает, что смерть руководства „Вагнера“ показывает, что Кремль будет враждебно относиться к тем, кто попытается обеспечить независимость своих параллельных военных структур.
Институт считает, что Путин не станет делать из Пригожина мученика, но смерть Уткина, скорее всего, станет долгосрочной обидой для сотрудников „Вагнера“. ISW уже давно отмечал, что Путин воздерживался от устранения Пригожина из опасений разозлить персонал „Вагнера“. Недовольство смертью Уткина может стать центром будущих конфликтов между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками „Вагнера“. Однако сотрудники „Вагнера“ вряд ли начнут немедленные действия против тех, кто, по их мнению, несет ответственность за смерть Уткина.