Михаил Подоляк о скандале: „Я на стороне Каллас, я буду поддерживать в любом случае“

„Нехорошо, но я предвзят, - ответил Подоляк. - Я с большой личной симпатией отношусь к госпоже Каллас. У меня нет ни одного негативного слова в ее адрес и не будет. Я считаю, что она очень много и очень круто делает для Украины, она занимает правильную позицию. Я думаю, что в рамках внутриполитического эстонского процесса они эту проблему решат. Она (Каллас) действительно может политически понести какие-то риски. Я думаю, что в рамках выяснения отношений „знала она или не знала о наличии такой фирмы, где акционером является ее муж“ будут какие-то слушания в парламенте эстонском. Но это не мне комментировать. Почему? Еще раз подчеркну, что я всегда занимаю черную или белую позицию. По отношению к госпоже Каллас я занимаю абсолютно белую позицию, с огромной симпатией к ней отношусь и считаю, что для нас она ценнейший союзник, которая сделала невероятное количество правильной работы в пользу Украины. Это действительно позволяет нам эффективно проводить боевые действия и продолжать ту политику, которую мы продолжаем. Поэтому еще раз, я на стороне Каллас, если нужна будет какая-то поддержка, я буду поддерживать в любом случае и официально, и не официально. Все что нужно я буду делать для ее поддержки“.