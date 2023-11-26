Деньги тают, а результата нет. Пенсионных накоплений жителям Эстонии в будущем, скорее всего, не хватит

Если вы не знаете, куда откладываете пенсию, то, скорее всего, на вашем счету гораздо меньше денег, чем вы думаете. Состояние вашего фонда может быть гораздо хуже, чем вам хотелось бы верить. Если у вас вообще нет накоплений на второй пенсионной ступени, то ситуация может оказаться особенно плачевной.

Проанализировав последние данные, „Экспресс“ выяснил, что более 100 000 евро лежит на пенсионных счетах лишь у 900 человек, а вот почти у 70 000 людей старше 40 лет на счетах менее 5 000 евро, у 20 000 — менее 1 000 евро.

Если вы молодой человек или человек среднего возраста и задаетесь вопросом, сможете ли вы как-то прожить на государственную пенсию в будущем, то ответ будет коротким: не сможете.

Неправильный выбор

Ошибка может заключаться в неправильном выборе фонда. Ваш фонд может быть не так хорош, как кажется. В этом материале мы расскажем о том, как посмотреть на доходность не так, как обычно, а с учетом особенностей пенсионных фондов.