Ров глубиной 8 метров, огромный подвал: при реконструкции Нарвского замка нашли новые объекты, которых не было в планах

Еще одно массивное сооружение, найденное в толще земли неподалеку от башни Германа – огромный глубокий подвал, стены и потолок которого сложены из толстого плитняка.

Вероятно, когда ров засыпали, о ней все забыли, и в дальнейшем дренажные системы замка прокладывались значительно выше.

После раскопок оказалось, что дно рва представляет собой прочную каменную площадку, но самым главным открытием стала широкая каменная арка внизу рва, которая ведет наружу крепостной стены.

Часть ее планировалось оставить для обозрения, поэтому кладку было решено укрепить габионами – специальными массивами камней в металлических сетках. К весне габионы неожиданно просели на несколько метров вниз, и стало ясно, что Сухой ров на самом деле значительно глубже, чем предполагали.

Все началось с реконструкции самой северной стены: чтобы выяснить, надежно ли работает проложенная в ходе ее восстановления гидроизоляция, у основания стены провели раскопки глубиной в 4 метра и обнаружили рядом со стеной красивую старинную кладку: согласно планам, здесь находились остатки Сухого рва, который был полностью засыпан городским мусором и землей во второй половине 17 века.

„Нас иногда спрашивают, зачем мы проделали дыру в стене, но это дренажное отверстие, которое там было всегда. И это стало самым большим открытием, сделанным в ходе этой реконструкции“, – рассказывает директор музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Одна из самых удивительных находок – большая арка в северной стене Нарвского замка, которая находится на глубине восьми метров: это самый древний дренаж, через который с территории замка могла уходить вода.

Поскольку все находки вскоре законсервируют и вновь закопают, сотрудники Нарвского музея пригласили журналистов, чтобы те успели увидеть все артефакты своими глазами и рассказать о них читателям.

Сейчас строители покрывают стены и потолок прочными гидроизоляционными плитами, которые сохранят его для археологических изысканий в будущем. В рамках нынешнего проекта провести эти изыскания невозможно, поэтому назначение подвала на сегодняшний день неизвестно. „Но с учетом того, что до сих пор нагрузка на двор Нарвского замка, в том числе и на этот участок, была довольно высокой – здесь проезжали мощные грузовики, устанавливая сцену и другие временные сооружения, можно считать удачей, что потолок подвала не обрушился“, – рассказывает Юри Моор.

„Все раскопки на территории Нарвского замка были проведены не только с целью провести „инвентаризацию“ археологических артефактов: в ходе реконструкции вся территория его двора капитально обновлена.

По словам директора музея, музейщики, архитекторы и строители долго ломали головы: не стоит ли оставить для всеобщего обозрения хотя бы кусочек грандиозного подвала. Однако археологи считают, что показывать объект, чье предназначение неизвестно, не следует, строители же сочли эту идею попросту опасной. Поэтому сооружение из плитняка долгие годы никто не увидит. Все раскопки на территории Нарвского замка были проведены не только с целью провести „инвентаризацию“ археологических артефактов: в ходе реконструкции вся территория его двора капитально обновлена, укреплена и отремонтирована.

Заново проведены подземные коммуникации, появились новые дорожки, освещение, скамейки и ограждение.

Обо всех находках, а также о существенных новшествах, которые появятся после окончания масштабного проекта в Нарвском замке и сделают его посещение и прогулки по двору гораздо более комфортными для нарвитян и туристов, читайте подробно в следующем номере „Нарвской газеты“. Завершить проект планируется в ноябре.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .