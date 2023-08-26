За рубежом
26.08.2023, 07:30

„Рядом с самолетом появилось странное облако“. Бомба или ракета? Эксперт объяснил, что могло случиться с самолетом Пригожина

 
Эксклюзив Delfi!
World News - August 24, 2023
World News - August 24, 2023
ФОТО: Investigative Committee Of Russia | ZUMAPRESS.com

С помощью эксперта Forte разобрал версию, что самолет Пригожина был сбит российской военной ракетой, а также версию, что на борту взорвалась бомба.

Жители Тверской области засняли авиакатастрофу на видео, и на кадрах заметно, что самолет полностью вышел из-под контроля и падает отвесно вниз. При этом, судя по звуку, как минимум один из двигателей Embraer все еще работает, а позади самолета виден дым. Некоторые части самолета, такие как крыло и хвост, отрываются и падают отдельно от фюзеляжа.

Все это говорит о том, что катастрофе предшествовал взрыв. Остается вопрос: взрыв произошел внутри самолета или снаружи? Другими словами: Пригожин погиб от бомбы или ракеты?

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии