„Рядом с самолетом появилось странное облако“. Бомба или ракета? Эксперт объяснил, что могло случиться с самолетом Пригожина

Жители Тверской области засняли авиакатастрофу на видео, и на кадрах заметно, что самолет полностью вышел из-под контроля и падает отвесно вниз. При этом, судя по звуку, как минимум один из двигателей Embraer все еще работает, а позади самолета виден дым. Некоторые части самолета, такие как крыло и хвост, отрываются и падают отдельно от фюзеляжа.