На что следует обратить внимание бизнес-клиенту при выборе страхования каско?

Страхование каско распространяется как на автомобиль, так и на его принадлежности. Также покрываются предметы, постоянно прикреплённые к автомобилю, такие как аудиоаппаратура, колёсные диски и дополнительное освещение. В качестве дополнительного оборудования покрывается также лёгкий прицеп без груза (полной массой до 750 кг), багажник или бокс на крыше, приспособление для перевозки велосипедов или лыж, детская люлька или кресло, портативный GPS-навигатор и номерной знак, которые были прикреплены к транспортному средству в момент наступления страхового случая. Также застрахован комплект дополнительных шин и дисков, хранящийся в запертом помещении.

Страховые компании предлагают различные решения. Например, при страховании в Swedbank можно выбрать один из двух пакетов: стандартное каско или элитное каско. Стандартное страхование каско покрывает большинство случаев, будь то дорожно-транспортное происшествие, столкновение с диким животным, вандализм, пожар, стихийное бедствие, кража или ограбление, в результате которых автомобиль повреждается или уничтожается.

Если дорожное страхование – это страхование ответственности, при котором страховщик возмещает ущерб пострадавшей стороне, то страхование каско защищает собственный автомобиль компании. Хотя страхование каско является необязательным для всех автомобилей (кроме лизинговых, где требование может быть основано на договоре лизинга), многие автовладельцы выбирают этот вид страхования в дополнение к обязательному дорожному страхованию, чтобы не рисковать большими расходами в случае аварии.

Наиболее распространенными видами ДТП являются такие аварии, как столкновение с другим транспортным средством или съезд с дороги. В прошлом году на их долю пришлось чуть менее половины всех ДТП. Второй по частоте вид ДТП – повреждение стекла.

В прошлом году в Swedbank было зарегистрировано более 18 200 страховых случаев по страхованию каско, из которых более четверти касались транспортных средств бизнес-клиентов. Самая крупная компенсация, выплаченная одной из компаний в связи с повреждением автомобиля, составила около 46 000 евро. Причиной инцидента стал съезд с дороги.

Если Вы не можете начать или продолжить движение, то можете рассчитывать на круглосуточную помощь на дорогах в любой точке Европы.

Автовладельцам полезно подумать о том, как будут обстоять дела в случае наступления страхового случая с их автомобилем. В таких случаях стоит выбрать дополнительное покрытие на замену автомобиля – суточный лимит (30 или 60 евро) можно выбрать при заключении договора со Swedbank. В пределах суточного лимита можно взять автомобиль напрокат, воспользоваться такси или общественным транспортом, или даже взять электроскутер для экологичной езды.

Ещё более мощное страхование КАСКО

Чтобы быть застрахованным от ещё большего числа случайностей, стоит узнать, не предлагает ли Ваша страховая компания и более мощное страховое покрытие. Например, у Swedbank есть пакет элитного каско. Помимо всего вышеперечисленного, элитное каско также предусматривает помощь в случае утери или повреждения ключей от автомобиля, кроме того, страхуются личные вещи. Например, страхуются предметы, которые находились в автомобиле в момент наступления страхового случая, были повреждены или украдены, в том числе велосипеды, прикрепленные к автомобилю, или предметы, находящиеся в багажнике.

В пакет элитного каско также входит страхование от несчастного случая, которое поможет, если водитель или пассажиры получат травмы в результате аварии, что приведёт к инвалидности или смерти.

Элитное страхование каско также является хорошим выбором для тех, кто путешествует на автомобиле. Например, если автомобиль выйдет из строя, будет угнан или ключи будут утеряны, и путешествие невозможно будет продолжить, страховщик возместит расходы на возвращение владельца автомобиля и пассажиров домой и, при необходимости, на их размещение.

Что такое собственная ответственность?