Правда ли, что во Франции разместили такое „фотопоздравление Украины с наступающим Днём независимости“?

„Проверено“ не обнаружило упоминаний такого плаката ни в одном авторитетном русско-, англо- или франкоязычном издании. Наиболее ранняя публикация из тех, что мы отследили, появилась 21 августа 2023 года в 11:45 по московскому времени в Telegram-канале „ Юг Live💤 » и набрала всего 1800 просмотров. Описание канала гласит , что это „Южное бюро „Соловьёв Live“», и указывает на связь с телеведущим Дмитрием Баженовым. При этом в исходном посте имеется тег #пишетподписчик. Найти фото, где французское поздравление было бы заснято с другого ракурса, при этом не получилось, хотя подобный плакат вряд ли остался бы без внимания других пользователей соцсетей.

В нижней части стенда заметно буквосочетание JCDecaux — это название транснациональной корпорации, штаб-квартира которой находится в пригороде Парижа. Компания занимается размещением наружной рекламы, в том числе на автобусных остановках. „Проверено“ изучило Facebook-аккаунт JCDecaux и нашло там похожий снимок, опубликованный ещё 30 июля 2023 года. На этом фото рекламный щит запечатлён с того же ракурса, что и на вирусной фотографии, а на фоне видны те же тени, здание, автомобиль и люди. Однако на оригинальном плакате не было ни слова об Украине — на самом деле там изображено произведение трансгендерной художницы Пиппы Гарнер под названием „Образец под стеклом“.