Докопаемся до правды
25.08.2023, 15:36

Правда ли, что во Франции разместили такое „фотопоздравление Украины с наступающим Днём независимости“?

 
ФОТО: соцсети / JCDecaux

Накануне 24 августа в Сети разошлись сообщения, что во Франции якобы поздравили Украину с наступающим Днём независимости, установив рекламный стенд с неправильными картой и флагом, поверх которых написано оскорбительное слово. Мы проверили подлинность изображения.

Фото рекламного щита, якобы расположенного на остановке общественного транспорта, начали распространять в соцсетях 21 августа 2023 года. Сообщается, что снимок сделан где-то во Франции, а стенд установили по распоряжению властей. На плакате заметна надпись на французском языке: „С Днём независимости, Украина! Вся Европа с вами“. Кроме того, на изображении размещена карта страны без территории Крыма в неверно расположенных цветах национального флага (синий должен быть сверху, а жёлтый — снизу), а поверх карты кто-то нанёс английское ругательное слово fuck.

Подобные публикации появились в Telegram-каналах „Кот Костян — официальный канал» (104 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Яков Кедми» (73 000), „Русский формат» (54 000), „Военный обозреватель» (51 000), Russia 🇷🇺 Live (40 000), „Отряд Ковпака» (22 000), „Новости Крыма» (21 000), „Срочно и точно — дайджест новостей» (18 000), „Гагаузская Республика» (12 000), „Рокот» (11 000), Zanoza (7600) и „Шаман Раху» (4600). Фото предполагаемого французского поздравления можно встретить в пабликах (примеры тут, тут, тут, тут, тут и тут) и на личных страницах пользователей (тут, тут и тут) „ВКонтакте“, а также на некоторых новостных сайтах.

„Проверено“ не обнаружило упоминаний такого плаката ни в одном авторитетном русско-, англо- или франкоязычном издании. Наиболее ранняя публикация из тех, что мы отследили, появилась 21 августа 2023 года в 11:45 по московскому времени в Telegram-канале „Юг Live💤» и набрала всего 1800 просмотров. Описание канала гласит, что это „Южное бюро „Соловьёв Live“», и указывает на связь с телеведущим Дмитрием Баженовым. При этом в исходном посте имеется тег #пишетподписчик. Найти фото, где французское поздравление было бы заснято с другого ракурса, при этом не получилось, хотя подобный плакат вряд ли остался бы без внимания других пользователей соцсетей.

В нижней части стенда заметно буквосочетание JCDecaux — это название транснациональной корпорации, штаб-квартира которой находится в пригороде Парижа. Компания занимается размещением наружной рекламы, в том числе на автобусных остановках. „Проверено“ изучило Facebook-аккаунт JCDecaux и нашло там похожий снимок, опубликованный ещё 30 июля 2023 года. На этом фото рекламный щит запечатлён с того же ракурса, что и на вирусной фотографии, а на фоне видны те же тени, здание, автомобиль и люди. Однако на оригинальном плакате не было ни слова об Украине — на самом деле там изображено произведение трансгендерной художницы Пиппы Гарнер под названием „Образец под стеклом“.

Вирусный (слева) и подлинный снимок (справа)

Более того, подлинный снимок даже не был сделан во Франции. Это можно понять как минимум по буквам AFA в полном названии компании, указанном на стенде, — такие имеются, например, у исландского и датского подразделений JCDecaux. В соцсетях компании уточняется: „Улицы Копенгагена заполнены произведениями искусства с биеннале Kunsthal Rotterdam“. На сайте мероприятия говорится, что смысл выставки, проходящей на улицах, вокзалах и автобусных остановках в разных регионах Дании, заключается в исследовании рекламного пространства и его потенциального использования для художников с целью популяризировать современное искусство по всей стране. „Проверено“ подтверждает, что снимок сделан в столице Дании, поскольку на заднем плане заметен универмаг Magasin du Nord, находящийся в центре Копенгагена.

Таким образом, авторы недостоверных публикаций распространяют отредактированный снимок, сделанный не во Франции и в действительности не имеющий отношения к Украине.

Итог: Фейк

RusDelfi
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