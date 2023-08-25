Милый жест: полицейский, спасший Вунтса, которого волокли за машиной, навестил собаку в ветклинике(1)
Многие, вероятно, сочувствовали собаке по имени Вунтс, которую волокли за автомобилем в волости Сауэ. Его спасли сотрудники патрульной полиции Ляэне-Харью Стинг Марек Франк Валгус и Тармо Пола. Недавно Стинг посетил Вунтса в клинике Марека Франка, чтобы посмотреть, как выздоравливает и чувствует себя его четвероногий друг.
Северная префектура делится впечатлениями спасателя в социальных сетях:
„Меня охватила огромная радость, потому что в одно мгновение я понял, что Вунтс меня узнал. Он поблагодарил меня, и после поцелуев и объятий я наконец-то убедился, что Вунтс выживет! Спасибо всем людям, которые думали о Вунтсе, которые сделали пожертвования и поделились его историей. Увидев, как он виляет хвостом, я могу с уверенностью сказать, что наша помощь дошла до него!“ - сказал Стинг.
Всю жизнь любящего животных патрульного полицейского сопровождали собаки, а сегодня в его семье есть и совсем крохотный питомец – африканский карликовый ёжик.
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