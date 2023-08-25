Милый жест: полицейский, спасший Вунтса, которого волокли за машиной, навестил собаку в ветклинике

„Меня охватила огромная радость, потому что в одно мгновение я понял, что Вунтс меня узнал. Он поблагодарил меня, и после поцелуев и объятий я наконец-то убедился, что Вунтс выживет! Спасибо всем людям, которые думали о Вунтсе, которые сделали пожертвования и поделились его историей. Увидев, как он виляет хвостом, я могу с уверенностью сказать, что наша помощь дошла до него!“ - сказал Стинг.