Сборная Финляндии по баскетболу начала ЧМ с крупного поражения, Латвия одержала разгромную победу

Финляндия в первой четверти выигрывала 21:17, но к перерыву проигрывала 40:46, а к концу третьей четверти Австралия вела уже 70:54. На первых минутах решающей четверти разница сократилась до 24 очков (81:57), но итоговая победа осталась за Австралией (98:72).

В первом матче группы А сборная Италии разгромила сборную Анголы со счетом 81:67.

В первом матче группы H сборная Латвии обыграла Ливан со счетом 109:70. Дайрис Бертанс набрал 20 очков, а Роландс Шмитс - 17 очков.

В первом матче группы D сборная Черногории разгромила Мексику со счетом 91:71. Никола Вучевич набрал 27 очков.

В этом году чемпионат мира проходит на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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