В Таллинне без машины, на велосипеде – фантастика или вполне возможно?

Чем более осведомлен горожанин в вопросах своего здоровья и экологии, тем проще ему решать сложные логистические вопросы. Новые магистрали и улицы несправедливы и с точки зрения немоторизованного транспорта, поскольку, например, человек, едущий на работу из Ласнамяэ в Мустамяэ на машине, прибудет на пять минут раньше, а при пешем переходе перекрестка Кристийне ему теперь придется на пять минут дольше ждать на светофоре.

Автомобилизация столицы усилилась в советское время, когда прогрессивные транспортные инженеры стали планировать мощные многополосные улицы, чтобы кроме общественного транспорта на крупных магистралях, по американскому примеру, были заметны автомобили, в то время символы новаторства. „На самом деле город Таллинн по самой своей природе сравнительно разнообразен, и мы еще не так уж безнадежно автомобилизированы“, – эксперт надеется, что эту тенденцию можно переломить.

„Исследования, проведенные по всему миру, давно доказали, что новые полосы не решают проблему пробок, ведь, строя их, мы посылаем сигнал о том, что можно покупать больше автомобилей“, – отмечает эксперт, которая сама никогда не была автомобилистом и много лет круглый год ездит на велосипеде.

„Перед Второй мировой войной у нас был потенциал стать велосипедной столицей, как Копенгаген, а в советское время роль велосипеда полностью игнорировалась. Но мне кажется, что Рейди теэ и другие последующие крупные строительства останутся последними автомобильными расширениями в Таллинне. Я все чаще вижу, что Таллинн стремится осознать: любая новая автомобильная инфраструктура в непосредственной близости от города способствует использованию автомобилей в городе в целом“.

Сегодня передвижение по городской улице на велосипеде – постоянно растущий тренд, чему способствуют как велосипедные дорожки, так и отделенные красные полосы на улицах. „Я только что отдал свой велосипед в сервис. Заменены шины, тормозные системы, все звездочки, цепи и другие быстроизнашивающиеся детали. Я заплатил в общей сложности 140 евро. По иронии судьбы, с автомобилем цена такого тщательного обслуживания была бы равна нулю“, – смеется основатель и генеральный директор фирмы BiKeep Кристьян Линд, который, как и Мари Юсси, не имеет машины и круглый год совершает все свои ежедневные поездки на велосипеде.

Неожиданная роль предпринимателя

Десять лет назад Линд основал фирму, которая сегодня предлагает безопасную парковку для велосипедов и других видов немоторизованного транспорта как в его стране, так и в десятках других стран мира. В компании, управляемой из Таллинна, работает 30 человек, и владелец взял на себя задачу привлечь как можно больше членов своей команды к поездкам на работу на велосипеде: „У нас система такая: каждый раз, когда сотрудник приезжает на работу на велосипеде, он получает 5 евро. Тем, кто работает на удаленке, достаточно проехать на велосипеде 25 минут, чтобы получить бонус“.

С точки зрения работодателя, создание чувства сплоченности команды важнее пятерки-мотиватора: „Мы устраиваем соревнования, сотрудникам есть о чем поговорить, они создают общие маршруты и вместе растут как команда. Кроме того, с чисто экономической точки зрения, если у работника становится больше денег благодаря тому, что он ездит на работу на велосипеде, потому что не пользуется автомобилем, он не будет просить прибавки к зарплате, несмотря на подорожание“. Линд призывает работодателей мыслить нестандартно. Не говоря уже о здоровье сотрудников, ведь умеренная езда на велосипеде обеспечивает приятное самочувствие и нагрузку, которая поддерживает сердечную деятельность.

От центра к окраинам