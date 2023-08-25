Мнение
25.08.2023, 13:46

МНЕНИЕ | Безвременье в Эстонии: страна живет без героев, подлецов и идей

 
Сколько можно ждать, что на Тоомпеа начнут работать?

  • В стране инфляция и нулевой рост экономики, а политики соревнутся, кто сильнее игнорирует интересы избирателей

  • Необходимость тратить 3% от ВВП не объясняется избирателю

  • Нужно решать не только проблемы украинских беженцев, но и давно живущих в Эстонии русских

Валерий Сайковский
публицист
Сонные лица в Рийгикогу ранним утром
Сонные лица в Рийгикогу ранним утром
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Успешно преодолев рубеж первого тридцатилетие после восстановления государственности, страна впадает в какое-то странное состояние, со времен Чехова называемое безвременьем, считает публицист Валерий Сайковский.

Безвременье не просто медленное развитие или кризис. Прежде всего, это отсутствие во всех сферах ярких людей и новых целей. Вокруг на государственном уровне люди с потухшим взглядом, погруженные в рутину, растрачивающие себя на ерунду, привыкшие двигаться по накатанной колее и не думающие ни о будущем страны, ни о своем собственном. Трудно найти более подходящее слово для происходящего сейчас в Эстонии.

Даже злоупотребления пошли какие-то мелкие. Некорректное расходование депутатских компенсаций, присвоение кофейников, использование служебного автомобиля министра для дальних поездок в отпуске. И когда в это погружены люди, отвечающие за образование, а значит воспитание молодежи в стране, то от этого грустно вдвойне.

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