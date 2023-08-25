МНЕНИЕ | Безвременье в Эстонии: страна живет без героев, подлецов и идей
В стране инфляция и нулевой рост экономики, а политики соревнутся, кто сильнее игнорирует интересы избирателей
Необходимость тратить 3% от ВВП не объясняется избирателю
Нужно решать не только проблемы украинских беженцев, но и давно живущих в Эстонии русских
Успешно преодолев рубеж первого тридцатилетие после восстановления государственности, страна впадает в какое-то странное состояние, со времен Чехова называемое безвременьем, считает публицист Валерий Сайковский.
Безвременье не просто медленное развитие или кризис. Прежде всего, это отсутствие во всех сферах ярких людей и новых целей. Вокруг на государственном уровне люди с потухшим взглядом, погруженные в рутину, растрачивающие себя на ерунду, привыкшие двигаться по накатанной колее и не думающие ни о будущем страны, ни о своем собственном. Трудно найти более подходящее слово для происходящего сейчас в Эстонии.