МНЕНИЕ | Безвременье в Эстонии: страна живет без героев, подлецов и идей

Безвременье не просто медленное развитие или кризис. Прежде всего, это отсутствие во всех сферах ярких людей и новых целей. Вокруг на государственном уровне люди с потухшим взглядом, погруженные в рутину, растрачивающие себя на ерунду, привыкшие двигаться по накатанной колее и не думающие ни о будущем страны, ни о своем собственном. Трудно найти более подходящее слово для происходящего сейчас в Эстонии.