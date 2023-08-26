ГАЛЕРЕЯ | Завершился второй этап строительства велосипедно-пешеходной дороги из Ласнамяэ в центр Таллинна(2)
„Новая велосипедно-пешеходная дорога пройдет по зеленому коридору Ласнамяэ, который изначально задумывался как единое целое для всего района, а также как „зеленый маршрут“ от Кадриорга до восточной границы города. Следующим шагом будет решение вопроса о том, как соединить Кадриорг и улицу Валге, чтобы всё больше жителей Ласнамяэ имели возможность удобно передвигаться пешком или на велосипеде между двумя районами“, - сообщил Владимир Свет, вице-мэр города Таллинна.
В ходе второго этапа строительных работ был построен участок дороги длиной 1,1 км от Ю. Смуули теэ до улицы Валге. Новый участок дороги в основном проходит параллельно улице Лийкури по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйоксу дорога направляется в сторону улицы Валге.
„В ходе двух этапов была завершена большая часть велосипедно-пешеходной дороги от Тондираба до улицы Валге. Это дает возможность нашим жителям комфортно и безопасно передвигаться по району. Сейчас мы начинаем работать над третьим этапом, который должен соединить Ласнамяэ с центром города“, - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Зоны движения пешеходов и велосипедистов на строящейся дороге были разделены. Пешеходная дорожка вымощена брусчаткой, а велосипедная дорожка – асфальтом. Для любителей бега рядом с пешеходной дорожкой проложена беговая дорожка, покрытая измельченной корой.
Вдоль дороги лёгкого движения построены карманы для отдыха, оборудованные скамейками и урнами для мусора, а на участке дороги для велосипедистов был установлен велонасос, две стойки для обслуживания велосипедов и 12 велосипедных парковок. Вдоль пешеходной дорожки также появились зоны с резиновым покрытием для отдыха, занятий спортом и спортивных игр, в том числе и площадка для уличного баскетбола.
На новом участке дороги лёгкого движения также установлены 2 пункта питьевой воды. Чтобы обеспечить велосипедистам и пешеходам безопасное пересечение дороги и снизить скорость движения автомобилей на улице Выйдуйооксу, в ходе строительных работ был установлен лежачий полицейский. Для безопасности слабовидящих участников движения перед пешеходными переходами была установлена специальная тактильная плитка. Помимо строительства дороги лёгкого движения было установлено светодиодное уличное освещение и специальное освещение пешеходных переходов.
В рамках озеленительных работ были высажены 14 обыкновенных дубов, 66 тополей, 21 белая рябина, 16 кленов, 330 обыкновенных лещин и 4700 красных ив. В ходе работ по благоустройству также были разбиты различные насаждения, покрытые луговыми растениями.
Строительные работы проводила компания ATEMO OÜ, стоимость которых составила 2 100 000 евро. Город Таллинн получил поддержку проекта из структурных фондов ЕС.
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