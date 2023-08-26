ГАЛЕРЕЯ | Завершился второй этап строительства велосипедно-пешеходной дороги из Ласнамяэ в центр Таллинна

„Новая велосипедно-пешеходная дорога пройдет по зеленому коридору Ласнамяэ, который изначально задумывался как единое целое для всего района, а также как „зеленый маршрут“ от Кадриорга до восточной границы города. Следующим шагом будет решение вопроса о том, как соединить Кадриорг и улицу Валге, чтобы всё больше жителей Ласнамяэ имели возможность удобно передвигаться пешком или на велосипеде между двумя районами“, - сообщил Владимир Свет, вице-мэр города Таллинна.

В ходе второго этапа строительных работ был построен участок дороги длиной 1,1 км от Ю. Смуули теэ до улицы Валге. Новый участок дороги в основном проходит параллельно улице Лийкури по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйоксу дорога направляется в сторону улицы Валге.

„В ходе двух этапов была завершена большая часть велосипедно-пешеходной дороги от Тондираба до улицы Валге. Это дает возможность нашим жителям комфортно и безопасно передвигаться по району. Сейчас мы начинаем работать над третьим этапом, который должен соединить Ласнамяэ с центром города“, - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Зоны движения пешеходов и велосипедистов на строящейся дороге были разделены. Пешеходная дорожка вымощена брусчаткой, а велосипедная дорожка – асфальтом. Для любителей бега рядом с пешеходной дорожкой проложена беговая дорожка, покрытая измельченной корой.

Вдоль дороги лёгкого движения построены карманы для отдыха, оборудованные скамейками и урнами для мусора, а на участке дороги для велосипедистов был установлен велонасос, две стойки для обслуживания велосипедов и 12 велосипедных парковок. Вдоль пешеходной дорожки также появились зоны с резиновым покрытием для отдыха, занятий спортом и спортивных игр, в том числе и площадка для уличного баскетбола.