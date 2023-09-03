„Это унизительно и несправедливо!“ Неужели в Силах обороны до сих пор практикуют коллективные наказания?

Под коллективным наказанием понимается общее наказание военнослужащих срочной службы всего подразделения за ошибку одного из его членов. Однако в Силах обороны, как и во всей Эстонии, этот вид наказания запрещен.

По словам солдат-срочников, с которыми удалось поговорить „Экспрессу“, на занятиях в рамках обучения коллективное наказание не обсуждается, поэтому многие не знают, что такое наказание незаконно. Там учат только тому, что приказ нужно исполнять в любом случае. Неисполнение приказа может повлечь за собой выговор, дисциплинарную комиссию, дисциплинарный арест или лишение знака отличия Сил обороны.

23-летний Андрус*, служивший в Тапа, рассказал, что из собственного опыта знает, что такое коллективное наказание. Вернее, узнал бы, если бы не решил ослушаться приказа.