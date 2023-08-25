В Россию приехали играть почти два десятка американцев и канадцев! Кто они — не испугавшиеся КХЛ этим летом?
Последние два сезона в КХЛ практически прекратился поток легионеров из стран Европы. Те шведы, чехи и другие представители Старого света, что еще играют в КХЛ, приехали довольно давно. Новые лица — в основном из Северной Америки. Вот и в это межсезонье из-за океана в российские клубы перебрались почти два десятка канадцев и американцев. Sport24 представляет каждого.
Канадцы (11)
Энди Андреофф. „Сибирь“
Новосибирцы довольно неожиданно завербовали лучшего снайпера АХЛ. Заманить его удалось канадским тренером Дэвидом Немировски и разговорами с другим сибирским канадцем Тейлором Беком. Энди Андроефф не очень удачно играл в НХЛ. Да и в лиге фарм-клубов какое-то время отличался в основном драками. Кстати, он уже провел первый бой за „Сибирь“. Однако после 30 лет у Андреоффа прорезалось голевое чутье. На новом месте от него ждут мастерской игры на пятаке и в частности на добиваниях.
Жан-Себастьян Ди. „Металлург“
Жан-Себастьен Ди, как и его предшественник в „Магнитке“ Филипп Майе, игрок довольно тонкий. Ему не занимать техники и мобильности, два сезона подряд он набирал в АХЛ по полсотни очков, что можно считать знаком качества. Правда, нельзя сказать, что он типичный канадец: пробивной мощи Ди откровенно недостает. Смущает и то, что прошлый сезон он завершил с худшим в команде показателем „плюс/минус“.
Джованни Фьоре. „Адмирал“
В недавно вышедшем интервью Зака Бойчака, где он рассказывает очередную порцию баек о России и КХЛ, мало положительных моментов. Тем удивительнее, что именно он дал рекомендации Джованни Фьоре, благодаря котором канадец решился поехать на Дальний Восток. Вместе они выигрывали чемпионат мира в составе „Айсбэрена“. А сам Фьоре становился лучшим снайпером команды из Берлина.
Трой Джозефс. „Лада“
Этот 29-летний центральный нападающий пришел из „Лугано“. При этом Троя сложно было назвать лидером этой швейцарской команды: он набрал в два с лишним раза меньше очков, чем лучший бомбардир „Лугано“ и старый знакомый уфимских фанатов Маркус Гранлунд. Интересно, что ранее Джозефс играл во втором по силе швейцарском дивизионе, где становился лидером по штрафным минутам, а знакомство с европейским хоккеем у канадского центрфорварда произошло в Норвегии.
Скотт Космачук. „Лада“
Вместе с Троем Джозефсом, и возможно даже в одном звене, у Олега Браташа будет играть ещё один канадец. Праворукий крайний форвард имеет даже более разнообразный европейский опыт, чем „швейцарец“ Джозефс. Начиная своё путешествие с Германии, далее в его резюме значатся два сезона в Австрии, а прошлый сезон 29-летний канадец провёл в составе ТПС. Он показал худшую статистику за всё время выступлений в Старом свете, но надо понимать, что и чемпионат Финляндии — самый сильный из всех, где ступала нога Космачука. Хотя когда-то давным-давно новобранец „автозаводцев“ стал третьим бомбардиром юниорской лиги Онтарио, опередив на два очка самого Коннора Макдэвида, а бронзу юниорского чемпионата мира Скотт брал с экс-форвардами „Нефтехимика“ Кёрби Райкелем и Хантером Шинкаруком.
Зак Фукале. „Трактор“
Этого вратаря хорошо знает новый генеральный менеджер „Трактора“. Алексей Волков, выступая когда-то за океаном, жил в той же семье, что и Зак Фукале. А еще новичок черно-белых хорошо знаком с Евгением Кузнецовым. Воспитанник „Трактора“ — звезда „Вашингтона“, а Фукале — чемпион АХЛ в составе их фарм-клуба. Правда, в победном для „Херши“ плей-офф Зак почти не играл, проиграв конкуренцию будущему MVP. Зато на молодежном уровне Фукале был настоящей звездой. В частности, выигрывал МЧМ и оставлял не у дел сборную России.
Дилан Фергюсон. „Динамо“ Минск
Вратарей-легионеров в КХЛ нынче раз-два и обчелся. Это поистине вымирающий вид. Помимо Закари Фукале это латыш Янис Калниньш, канадец Эдвард Паскуале, а с недавних пор еще один представитель родины хоккея Дилан Фергюсон. И если Фукале в прошлом сезоне выиграл чемпионат АХЛ, то Фергюсон праздновал победу в лиге ниже. После триумфа в ECHL новичок минского „Динамо“ даже сыграл пару матчей за „Оттаву“, но в основном играл в АХЛ.
Янни Калдис. „Динамо“ Минск
После того как Джозеф Душак, ставший в прошлом сезоне вторым бомбардиром минского „Динамо“, решил вернуться в АХЛ, „зубры“ стали искать ему замену. И логично, что нашли ее белорусы там, откуда однажды приехал „оригинал“. Янни Калдис, как и его предшественник, ранее выступал в АХЛ. Он тоже не высокий и результативный. А еще в ковидный сезон имел небольшой опыт игры в Австрии.
Джемель Смит. „Динамо“ Минск
Еще один представитель североамериканской банды, которой будет рулить Дмитрий Квартальнов. Джемель Смит был частью темнокожей тройки, которую однажды выпустили в „Тампе-Бэй“. Новичка минчане представили как обладателя Кубка Гагарина, но к двум чемпионствам команды Джона Купера отношение имеет косвенное. В плей-офф за „молний“ форвард не играл.
Остин Вон. „Куньлунь“
За „Куньлунь“ уже не один сезон выступает Тайлер Вон. Более того, он принял китайское гражданство и принял участие в домашней Олимпиаде. А теперь еще и заманил в Мытищи младшего брата. Остин — праворукий 22-летний канадец, который два последних сезона провел за команду университета Гарварда. В КХЛ он приезжает в статусе канадца, но мало сомнений в том, что скоро ему выдадут китайский паспорт.
Райан Меркли. „Куньлунь“
Райан Меркли — не родственник Ника Меркли из минского „Динамо“, просто однофамилец. Он — ярко выраженный атакующий защитник, на юниорском уровне был звездой, привлекался в юниорскую сборную Канады, был выбран в первом раунде драфта НХЛ. Но играл в основном за фарм-клуб „Сан-Хосе“, а в январе был обменян в „Колорадо“, и там тоже выше фарма не поднялся. Однако агент Александр Черных уверен, что другие клубы КХЛ пожалеют, что прошли мимо Райана.
Американцы (5)
Дерек Барак. „Витязь“
Вот и прошлом сезоне генменеджер „Витязя“ Игорь Варицкий сделал рискованную ставку на канадского защитника из чемпионата Словакии Джереми Роя, но она себя сполна оправдала. Дерек Барак, как и Рой, является адаптированным к Европе легионером. Последние два сезона этот невысокий американец провёл в финском „Эссете“, где показывал стабильную игру. По манере игры он ближе не к Граовацу, которого призван заменить, а к бывшему лидеру клуба Денфорту
Люк Джонсон. „Металлург“
Еще до подписания Жана-Себастьяна Ди руководство „Магнитки“ искало замену ушедшим лидерам. Поиски привели Сергея Гомоляко к далеко не лучшему игроку фарм-клуба „Сан-Хосе“. В прошлом сезоне Люк Джонсон набрал лишь 18 очков. Впрочем, ещё не так давно этот форвард забивал по 18 шайб за регулярный чемпионат АХЛ, демонстрируя классный кистевой бросок. Кроме того, Люка отличают бойцовские качества и продуктивная игра на пятаке. 28-летний канадец — центральный нападающий, но он вряд ли станет дирижёром своего звена.
Райли Барбер. „Барыс“
Прямо сейчас, в конце предсезонки, складывается ощущение, что именно этот форвард „Барыса“ может стать главным открытием среди иностранцев. Его мягкие руки производят сильное впечатление и уже огорчают соперников казахстанского клуба. Играя за фарм-клубы „Детройта“ и „Далласа“, американец забивал около 30 шайб за сезон. Нечто подобное он способен проделать и в команде Андрея Скабелки. А недостатки, которые не позволили ему заиграть в НХЛ, в нашей лиге скорее всего уйдут на второй план.
Джозеф Лабэйт. „Барыс“
Другой американский новичок „Барыса“ — антипод Барбера. Если Райан — не самый жесткий, но мастеровитый форвард, то Лабэйта точно не назовешь тонким хоккеистом. Хотя он и играет на позиции центра. Однако Андрею Скабелке такие пробивные характерные игроки по душе. Джозеф — опытный, почти двухметровый центрфорвард, прошедший закалку АХЛ. В этой лиге он нередко дрался, собирая по 100+ минут штрафа за сезон. Для игроков „Барыса“ новичок легко станет кем-то вроде телохранителя.
Нолан Мойл. „Куньлунь“
В Мытищи перебирается 23-летний нападающий, который никогда ранее не играл на профессиональном уровне. Зато был капитаном университета Мичигана, где играл с первым номером драфта Оуэном Пауэром. Вместе они выигрывали чемпионата. Правда, сам Мойл особой результативностью не отличался.
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