В Россию приехали играть почти два десятка американцев и канадцев! Кто они — не испугавшиеся КХЛ этим летом?

Канадцы (11)

Энди Андреофф. „Сибирь“

Новосибирцы довольно неожиданно завербовали лучшего снайпера АХЛ. Заманить его удалось канадским тренером Дэвидом Немировски и разговорами с другим сибирским канадцем Тейлором Беком. Энди Андроефф не очень удачно играл в НХЛ. Да и в лиге фарм-клубов какое-то время отличался в основном драками. Кстати, он уже провел первый бой за „Сибирь“. Однако после 30 лет у Андреоффа прорезалось голевое чутье. На новом месте от него ждут мастерской игры на пятаке и в частности на добиваниях.

Жан-Себастьян Ди. „Металлург“

Жан-Себастьен Ди, как и его предшественник в „Магнитке“ Филипп Майе, игрок довольно тонкий. Ему не занимать техники и мобильности, два сезона подряд он набирал в АХЛ по полсотни очков, что можно считать знаком качества. Правда, нельзя сказать, что он типичный канадец: пробивной мощи Ди откровенно недостает. Смущает и то, что прошлый сезон он завершил с худшим в команде показателем „плюс/минус“.

Джованни Фьоре. „Адмирал“

В недавно вышедшем интервью Зака Бойчака, где он рассказывает очередную порцию баек о России и КХЛ, мало положительных моментов. Тем удивительнее, что именно он дал рекомендации Джованни Фьоре, благодаря котором канадец решился поехать на Дальний Восток. Вместе они выигрывали чемпионат мира в составе „Айсбэрена“. А сам Фьоре становился лучшим снайпером команды из Берлина.

Трой Джозефс. „Лада“

Этот 29-летний центральный нападающий пришел из „Лугано“. При этом Троя сложно было назвать лидером этой швейцарской команды: он набрал в два с лишним раза меньше очков, чем лучший бомбардир „Лугано“ и старый знакомый уфимских фанатов Маркус Гранлунд. Интересно, что ранее Джозефс играл во втором по силе швейцарском дивизионе, где становился лидером по штрафным минутам, а знакомство с европейским хоккеем у канадского центрфорварда произошло в Норвегии.

Скотт Космачук. „Лада“