Два брата совершили революцию в спортивной одежде. Почему создатели Adidas и PUMA оставались врагами до конца жизни?

В 1936 году в Берлине состоялась Олимпиада, а Дасслеры, будучи уже довольно состоятельными людьми, сумели использовать ее для раскрутки компании GEDA. Они сделали ставку на американского темнокожего легкоатлета Джесси Оуэнса, который за год до этого установил несколько мировых рекордов. Дасслеры, не получив запрета от нацистов на снабжение неарийца, предоставили Оуэнсу несколько пар обуви с шипами. И он не подвел: темнокожий американец выиграл в Берлине сразу четыре золотые медали.

Еще через несколько лет, в 1933 году, после прихода к власти Гитлера значительно улучшились и финансовые дела братьев. Нацисты тратили огромные средства на спорт, через него привлекая молодежь в свои ряды. А для занятий спортом нужна была специализированная обувь, и ее в Германии производили как раз Дасслеры, которые вступили в ряды национал-социалистов.

Через четыре года после основания совместного предприятия к Дасслерам пришел первый имиджевый успех. Они стали новаторами в производстве спортивной обуви с шипами, а немецкая легкоатлетка Каролина Радке не побоялась бежать в шипованной паре на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме и выиграла золотую медаль на дистанции 800 метров.

Начало 1930-х годов, маленький немецкий городок Херцогенаурах, который, как и вся Германия, находится в глубоком упадке после поражения в Первой мировой войне. Адольф и Рудольф Дасслеры, вернувшись с фронта, занимаются производством спортивной обуви в прачечной матери, где даже толком нет электричества. Чтобы обеспечить бесперебойное питание скромного оборудования, они соорудили велотренажер, который использовался в качестве тяговой силы. Увлечение обувью у Дасслеров возникло не просто так: Херцогенаурах, в котором они жили, считался городом сапожников. По некоторым данным, в 1922 году там работало 112 мастеров на 3,5 тысячи жителей. Братья зарегистрировали первую фирму в 1924-м и назвали ее Gebrüder Dassler Schuhfabrik или просто GEDA (обувная фабрика братьев Дасслер — прим. „Ленты.ру“).

Брат ты мне или не брат?

Скорее всего, дела Рудольфа и Адольфа и дальше шли бы только в гору, но в 1939 году началась Вторая мировая война. Оба брата, которым к тому времени было уже за сорок, были мобилизованы, а их компанию конфисковали в пользу государства, чтобы производить оружие. Позднее нацисты от этой идеи отказались и решили вернуть фабрику к ее изначальному предназначению — производству обуви. Только теперь не для спортсменов, а для солдат. Под эту цель с фронта вернули младшего Дасслера — Адольфа. Рудольф же остался на фронте, а когда узнал, что брат вернулся к делам, очень разозлился. Это событие было первым вестником будущей вражды между ними.

В 1945 году Рудольф Дасслер дезертировал с фронта и вернулся домой. Но совсем скоро после окончания боевых действий Бавария и родной город братьев Херцогенаурах стали зоной оккупации США, а американские солдаты почти на год отправили Рудольфа в лагерь за связи с гестапо. В это время фирма под руководством Адольфа стала выполнять заказы американцев и делала обувь для баскетбола и бейсбола. Старший Дасслер посчитал, что его сдал младший брат, потому что хотел управлять производством единолично. Это одна из версий начавшейся вражды между Рудольфом и Адольфом. В качестве еще одной называют то, что у Рудольфа был роман с женой брата. Достоверная причина разрыва неизвестна, потому что семья Дасслеров никогда это не комментировала. Как бы там ни было, уже через три года после окончания войны, в 1948 году, братья поняли, что больше не могут вести никаких совместных дел.

Посреди ночи Рудольф Дасслер собрал свои вещи и двинулся на другой берег реки Аурах. Там он основал свою компанию. С этого момента город Херцогенаурах был разделен на две части, как своего рода мини-Берлин, с этой маленькой рекой в ​​​​качестве перегородки посередине.