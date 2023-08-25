Американцы потребовали доступ на слушания по допинговому делу Валиевой
Сборная США попросила Спортивный арбитражный суд (CAS) предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой с целью обеспечения прозрачности и „во имя чистого спорта“. Текст письма, подписанного девятью выступавшими за США на Олимпиаде фигуристами, в том числе Нейтаном Ченом, опубликовала в X (ранее Twitter) колумнист USA Today Кристин Бреннан.
Американцы также попросили дать возможность присутствовать на слушаниях представителям сборных Канады и Японии, сообщает РБК.
„Итог этого дела окажет существенное влияние на наши жизни и карьеры, и как пострадавшая сторона мы просим дать нам возможность наблюдать за небольшой частью этого процесса, который оставался закрытым, несмотря на международное внимание“, — говорится в письме на имя гендиректора CAS Матье Риба.
Слушания по делу Валиевой пройдут с 26 по 29 августа. От решения CAS зависит распределение медалей командного турнира Олимпиады, где победили россияне с Валиевой в составе, США стали вторыми, японцы — третьими, а канадцы — четвертыми.
Дело Валиевой ранее расследовало РУСАДА, подробности дела не сообщались в связи с тем, что фигуристке на момент сдачи положительной допинг-пробы на триметазидин было 15 лет и она считалась „защищенным лицом“.
Американцы неоднократно высказывали недовольство ходом дела Валиевой, при этом в РУСАДА утверждали, что соблюдают все сроки и регламенты.
Независимый дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА в январе не нашел в действиях Валиевой вины или халатности и лишил ее только золота чемпионата России, где она и сдала допинг-пробу.
С вердиктом не согласились РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADAШ. Российское агентство, в частности, предложило ограничиться выговором, в то время как WADA потребовало дисквалифицировать спортсменку на четыре года и лишить всех завоеванных после сдачи пробы наград.
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