Американцы потребовали доступ на слушания по допинговому делу Валиевой

Американцы также попросили дать возможность присутствовать на слушаниях представителям сборных Канады и Японии, сообщает РБК.



„Итог этого дела окажет существенное влияние на наши жизни и карьеры, и как пострадавшая сторона мы просим дать нам возможность наблюдать за небольшой частью этого процесса, который оставался закрытым, несмотря на международное внимание“, — говорится в письме на имя гендиректора CAS Матье Риба.



Слушания по делу Валиевой пройдут с 26 по 29 августа. От решения CAS зависит распределение медалей командного турнира Олимпиады, где победили россияне с Валиевой в составе, США стали вторыми, японцы — третьими, а канадцы — четвертыми.



Дело Валиевой ранее расследовало РУСАДА, подробности дела не сообщались в связи с тем, что фигуристке на момент сдачи положительной допинг-пробы на триметазидин было 15 лет и она считалась „защищенным лицом“.



Американцы неоднократно высказывали недовольство ходом дела Валиевой, при этом в РУСАДА утверждали, что соблюдают все сроки и регламенты.