Как был уничтожен бизнес-джет Пригожина? Разбираем все версии

Один из них, самый известный, — это Flightradar24. Этот сервис отслеживает информацию, которую передает транспондер самолета в полете, и по нему можно узнать маршрут самолета, а также вертикальную и горизонтальную скорость, высоту на всех этапах полета.

Данные условно-объективного контроля имеются лишь в виде информации сервисов слежения за воздушным трафиком.

В открытых источниках существует не очень много данных, по которым можно сделать выводы о том, что произошло 23 августа в небе под Тверью.

В новостях могут сообщить, что берутся пробы топлива, что в аэропорту опечатывают емкости, из которых заправляли самолет, что проверяются данные его технического контроля, а также медицинские документы экипажа. Все эти действия содержатся в пункте 2.3 Правил расследования авиационных происшествий.

Поэтому после каждой авиакатастрофы следователи заявляют журналистам, что они рассматривают несколько сценариев, включая человеческий фактор, неисправность техники и внешнее воздействие.

Каждое из этих больших направлений расследования включает в себя множество более мелких сценариев, тоже стандартных, поскольку в авиации вообще жестко придерживаются правил и процедур, и происшествие чаще всего становится следствием их нарушения.

После каждой авиационной катастрофы следствие рассматривает определенный набор версий. Это происходит по стандартной процедуре. Самые общие, базовые сценарии любого авиационного происшествия — ошибка экипажа или техперсонала, неисправность техники, внешнее воздействие либо воздействие стихии.

Однако это не означает, что вероятность поломки самолета велика.

Вечером после катастрофы агентство РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Главным аргументом в пользу этих версий является тот факт, что бизнес-джет, очевидно, стал разваливаться в воздухе — некоторые его фрагменты были обнаружены далеко от фюзеляжа. Однако однозначного ответа на то, что произошло с самолетом Пригожина, пока никто не дал.

Самые популярные версии — взрыв на борту самолета и обстрел зенитной ракетой с земли. Каждая из них имеет свои аргументы за и против.

Согласно этим данным, Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 летел с включенным транспондером с 17:59 московского времени по 18:11.

Судя по траектории полета, самолет включил транспондер уже в воздухе — так иногда делают бизнес-джеты. В это время он находился на высоте 3,7 км в районе подмосковного города Зеленоград и летел со скоростью 585 км в час, набирая высоту и ускоряясь.

В течение всего полета, зарегистрированного датчиками, самолет набирал высоту и увеличивал скорость, пока транспондер не перестал передавать информацию.

В этот момент самолет продолжал набирать высоту — транспондер отключился во время полета, поскольку на траектории не видно снижения. Это означает, что прибор либо был выключен, либо перестал работать по каким-то иным причинам, но это произошло в воздухе.

Видеозаписи

Еще один источник информации, по которому можно было бы судить о том, что могло произойти в воздухе, — это видеозаписи очевидцев.

На одной из записей видно, как самолет падает отвесно вниз в штопоре, за ним тянется дымный след. При этом в небе видно белое дымное облако, оставшееся, предположительно, в том месте, откуда падает самолет.

На записи слышно, как работает реактивный двигатель, но принадлежит ли он падающему самолету, непонятно.

Женщина, которая комментирует за кадром эти события, говорит, что были слышны два взрыва и что „беспилотник“, как она выразилась, сбили. Она также говорит, что отдельно от самолета „куски летят“.

На других кадрах падающий самолет видно хуже, и никто ни о каких взрывах не говорит.

Кроме того, были опубликованы фотографии обломков, и на двух снимках, как утверждается, видны небольшие отверстия, которые якобы похожи на следы попадания поражающих элементов зенитной ракеты. Что это за фрагменты, какой части самолета, пока неизвестно.

На других фотографиях видна хвостовая часть самолета, на которой таких следов не видно.

Чего мы не знаем