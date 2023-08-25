ВИДЕО | Таллиннский футзальный клуб „Космос“ одержал очередную победу в предварительном мини-турнире Лиги чемпионов

„Энкамп“ вышел вперед благодаря автоголу „Космоса“ на второй минуте матча, но спустя десять минут Никита Черней сравнял счет.

На 16-й минуте „Космос“ вышел вперед. Гол забил Хуан Ромеро, сообщает Jalgpall.ee. Спустя 30 секунд Виталий Катеринин забил третий гол.

В конце второго тайма Катеринин оформил дубль в ворота „Энкампа“. Хуан Ромеро поборолся за мяч в центре и отдал пас на Виталия Катеринина, который первым касанием отправил мяч в ворота.

Для „Космоса“ это вторая победа на турнире - в среду они одолели шотландский клуб „Солтайрс“ со счетом 5:2.

Последний матч таллиннского „Космоса“ в мини-турнир футзальной Лиги чемпионов состоится в субботу, когда они сыграют со словацким футзальным клубом „Лученец“.

В основной раунд выйдут победители восьми групп и лучшая команда среди занявших вторые места.

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