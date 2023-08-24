ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (547-й день) | В Беларуси начали демонтировать лагерь ЧВК Вагнера

Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Пригожина. Самого бизнесмена он назвал „талантливым человеком сложной судьбы“, отметив, что ЧВК Вагнера внесла „существенный вклад в борьбе с неонацистским режимом“ в Украине.

Алексей Навальный назвал крушение самолета Пригожина „терактом, который устроил Путин“.



Пригожина и Уткина награждают звездами героев. Два президента, России и Беларуси, дают им гарантии безопасности. А теперь — что произошло глазами поклонников „Вагнеров“: русские офицеры-герои не щадили себя на войне в Украине. Это супермегаспецназовцы-профи. Их обманули предатели-генералы. Их сослали в Африку — они и там заявили, что будут укреплять мощь России, начинать экспансию и вновь заставят считаться с русским оружием.



Но предатель и трус Путин в своем Кремле завидует популярности этих русских героев в народе и войсках и ненавидит их за это. Поэтому отдал подлый приказ убить их.

Reuters: в Вашингтоне считают, что самолет Пригожина был сбит ракетой „земля–воздух“



Американские власти считают, что самолет, предположительно перевозивший Евгения Пригожина, был, скорее всего, сбит ракетой класса „земля-воздух“, выпущенной с территории России.



Об этом агентству Reuters сообщили в четверг два американских чиновника.



Чиновники, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что информация пока предварительная и проверяется.

Президент Украины на пресс-конференции в Киеве высказался о крушении самолета Евгения Пригожина.



„Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение“, — цитирует заявление Зеленского „Интерфакс-Украина“.



„Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле поможет“, — добавил президент.

Телеграм-канал Shot: следствие рассматривает версию о взрывном устройстве в отсеке шасси самолета Пригожина. „ВЧК-ОГПУ“ сообщает о первом подозреваемом.

США ввели санкции против „Артека“



Также под новые санкции попали 11 физических лиц. Среди них — директор „Артека“ Константин Федоренко, а также мать главы Чечни Аймани Кадырова и премьер-министр республики Муслим Хучиев.



В Крыму произошел бой с участием лодок и авиации, сообщили в украинской разведке. Российские СМИ утверждают, что украинские диверсанты погибли.



В ходе спецоперации ГУР возле населенного пункта Маяк в аннексированном Крыму украинские военные повредили четыре быстроходных катера и убили по меньшей мере 30 россиян. Об этом „Суспільне“ заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



Ранее он сообщал, что в районе мыса Тарханкут на западе Крыма произошел бой с применением лодок и авиации.



Российские СМИ писали, что украинские диверсанты на четырех резиновых лодках обстреляли кемпинг с туристами Оленевка Village. Утверждалось, что были убиты 15-20 диверсантов. В ГУР отрицали потери личного состава.



Российские войска нанесли ракетный удар по автовокзалу в Днепре. Ранены десять человек. Минобороны РФ заявило, что ударило по „центру принятия решений ВСУ“.

Российские военные нанесли удар по городу Курахово в Донецкой области



По данным офиса генпрокурора Украины, около 11:00 24 августа войска РФ атаковали центр города из ствольной артиллерии.



Снаряды попали в один из местных супермаркетов, где в это время находились мирные жители. Трое женщин в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну пострадавшую достали из-под завалов.



Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также поврежден объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.



Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Норвегия вслед за Нидерландами и Данией передаст Украине истребители F-16.



Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сегодня находится с официальным визитом в Киеве. Вероятно, во время встречи с Владимиром Зеленским он может объявить о передаче F-16.



Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставит Украине боевые самолеты F-16.



Дания объявила, что поставит Украине 19 истребителей. Нидерланды еще не определились, сколько F-16 передадут Киеву, однако Зеленский заявлял о 42 самолетах. Сколько самолетов предоставит Норвегия, пока не известно.

Максима Каца заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о „фейках“ про российскую армию.

Пентагон намерен начать тренировки пилотов Украины на истребителях F-16 на территории США уже в сентябре.



Об этом сообщает The New York Times.



Издание напоминает, что еще на прошлой неделе представители Минобороны США заявляли, что американцы займутся обучением украинских пилотов, если страны Европы достигнут максимума своего потенциала в этом вопросе.



Сейчас же позиция Вашингтона по тренировке пилотов изменилась. Бойцы Воздушных сил ВСУ будут проходить обучение и в США, как только Украина их определит.



Как уточняют журналисты, неясно, будут ли в США обучаться пилоты, изначально предназначенные для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.



В NYT отмечают, что о решении насчет обучения могут официально объявить уже сегодня, 24 августа.



„Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне“, - приводит издание слова неназванного американского чиновника.

В ЕС прокомментировали возможную гибель Пригожина



В Еврокомиссии сомневаются в достоверности информации о гибели Евгения Пригожина, заявил DW официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



„В наши дни почти ничего из того, что исходит из России, не вызывает доверия“, - отметил Стано в комментарии корреспондентке DW. По его словам, информацию о возможной гибели ЧВК „Вагнер“ трудно проверить. Он подчеркнул, что на данном этапе это предположения.

На месте падения Embraer ERJ-135BJ в Тверской области обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты. По доступной информации, они принадлежали бойцам ЧВК „Вагнер“, которые находились на борту вместе с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным, — Сергею Пропустину, Евгению Макаряну и Александру Тотмину.



Из-за этой находки у следствия появилась ещё одна неприоритетная версия ЧП — „неосторожное обращение с боеприпасами“. Тем временем официального подтверждения смерти Пригожина до сих пор нет. Точная причина трагедии также неизвестна.

Украина внесла Japan Tobacco и Philip Morris в список „спонсоров войны“



Как отмечает Национальное агентство по предупреждению коррупции, обе компании продолжают работать в России и платить там значительные налоги.

„За последние 20 лет инвестиции Japan Tobacco International в экономику РФ превысили 4,6 миллиарда долларов. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета РФ. Сама компания открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 миллиарда долларов в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год“, — говорится в сообщении ведомства.



Japan Tobacco владеет брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Philip Morris производит Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

В Беларуси начали демонтировать лагерь ЧВК Вагнера



Об этом сообщает „Радио Свобода Беларусь“ со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.



По данным издания, из 273 палаток убрали уже 101. Оценивая в 20 человек количество бойцов, которые могли размещаться в одной палатке, „Радио Свобода“ делает вывод, что лагерь могли покинуть около двух тысяч наемников.

Германия впервые передала Украине ракеты для ЗРК Patriot — это следует из перечня оборудования, которое Берлин предоставит в новом пакете военной помощи



Также в список вошли:



40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN

16 грузовиков Zetros

90 систем обнаружения дронов

510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Девять областей Украины подверглись российским обстрелам за прошедшие сутки, сообщает медиацентр ВСУ.



В общей сложности были атакованы 138 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры. Число погибших и раненых уточняется.