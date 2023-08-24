Япония начала сливать воду с АЭС „Фукусима“ в океан. Соседи недовольны, МАГАТЭ считает, что все в порядке

Этот сброс стал первым из четырех, запланированных на период до конца марта 2024 года. Весь процесс займет не менее 30 лет.

Атомная станция „Фукусима-Дайичи“ была выведена из строя в результате мощного землетрясения и цунами, унесших жизни около 18 тысяч человек в марте 2011 года.

Цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9.0, затопило три реактора АЭС „Фукусима-1“. Это событие считается самой страшной ядерной катастрофой в мире со времен Чернобыля.

В целом система безопасности АЭС сработала по плану. Но частичное разрушение системы охлаждения и сбой в подаче электроэнергии привели к необратимым процессам на трех самых старых реакторах, введенных в эксплуатацию в 1970-1974 годах.

С тех пор компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Company (TEPCO) собрала в коллекторы 1,34 млн тонн воды, использовавшейся для аварийного охлаждения этих реакторов, а также грунтовых вод и дождевой воды, просочившейся внутрь. Ежедневно в коллекторы попадает около 100 тысяч литров воды.

Собранная вода, которой можно было бы наполнить почти 540 олимпийских бассейнов, хранится в тысяче стальных контейнеров на площадке у побережья, и, по словам властей, там не осталось места.

В 2021 году после многолетних обсуждений японские власти решили сбрасывать воду из резервуаров в море после очистки.

Японское правительство примет „соответствующие меры, включая немедленное прекращение сброса“, если в воде будут обнаружены необычно высокие концентрации радиоактивных материалов, говорится заявлении миссии Японии при МАГАТЭ.

Оператор станции TEPCO утверждает, что специальная система фильтрации удалила все радиоактивные элементы, включая цезий и стронций. Однако тритий — радиоактивный изотоп водорода, — остался неотфильтрованным.

В своем последнем заявлении опубликованном уже после начала сброса, МАГАТЭ отметила, что концентрация трития в выбросах воды на „Фукусиме“ значительно ниже „эксплуатационного максимума в 1500 беккерелей на литр“.