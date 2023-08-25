За рубежом
25.08.2023, 07:03

ЕС: Информацию о возможной гибели Пригожина трудно проверить

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Самолет, принадлежавший основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину, разбился под Тверью 23 августа.
Самолет, принадлежавший основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину, разбился под Тверью 23 августа.
ФОТО: Delfi Meedia

В ЕС сдержанно восприняли новости о крушении самолета Пригожина, передает DW. „Надеемся, что негативное влияние ЧВК „Вагнер“ в мире сойдет на нет, но оно связано не только с именем его лидера, и все это знают“, - сказали в Брюсселе.

В Еврокомиссии сомневаются в достоверности информации, связанной с предполагаемой гибелью Евгения Пригожина. „В наши дни почти ничего из того, что исходит из России, не вызывает доверия. Да, мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой якобы погиб Евгений Пригожин, глава „Группы Вагнера“, а также члены его окружения и экипажа, но, опять же, как и многое другое в России, это очень трудно проверить“, - ответил на вопрос DW официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано в четверг, 24 августа.

„Что касается его возможной смерти, то это не нам проверять и не нам рассуждать о ее возможных последствиях“, - добавил он, подчеркнув, что на данном этапе это просто предположения.

Тем не менее представитель ЕС указал на то, что известно о принципах действий Пригожина и ЧВК „Вагнер“ и их влиянии на горячие точки, в которых они присутствовали. „ЕС включил Пригожина и ЧВК „Вагнер“ в санкционный список за нарушения, которые они совершили во многих местах, начиная, конечно, с Украины, Сирии, Ливии, африканских стран: везде, где они присутствовали или присутствуют, они оставили след нарушений прав человека, международного гуманитарного права, там налицо неподотчетность, неясные роли, под которыми они действуют, - констатировал Стано. - Поэтому везде, где они были задействованы, с учетом такого числа нарушений есть только негативные последствия, особенно для стран, о которых идет речь, и для их населения“. По мнению представителя внешнеполитической службы, именно так ЧВК „Вагнер“ будет действовать и в дальнейшем.

Негативное влияние ЧВК „Вагнер“ в мире связывают с Кремлем

„Мы надеемся, что негативное влияние деятельности ЧВК „Вагнер“ во всем мире сойдет на нет, но оно связано не только с именем его лидера, и все это знают. Мы знаем, как была организована группа „Вагнера“, с кем она была аффилирована, как она контролировалась и финансировалась Кремлем“, - указал Стано.

Самолет, принадлежавший основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину, разбился под Тверью 23 августа. МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (3 человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Евгений Пригожин и сооснователь ЧВК „Вагнер“ Дмитрий Уткин. Однако подтвердить или опровергнуть факт гибели бизнесмена возможно лишь в случае опознания останков и независимого заключения патологоанатомов.

Санкции ЕС против „Группы Вагнера“

В санкционные списки ЕС в апреле были внесены ЧВК „Вагнер“ и пропагандистское СМИ, входящее в медиагруппу „Патриот“ Евгения Пригожина РИА ФАН - за „действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины“ или подрывающие их, сказано в официальном журнале ЕС. До этого санкции в отношении ЧВК „Вагнер“ были введены в 2021 году - за серьезные нарушения прав человека в рамках глобального режима санкций Евросоюза в области прав человека. Активы компании на территории Евросоюза заморожены, в ЕС действует всеобщий запрет предоставлять ей средства и экономические ресурсы.

Как пояснил DW чиновник Евросоюза, новые санкции подразумевают те же меры, но уже в рамках другого режима, а именно за роль ЧВК „Вагнер“ в агрессивной войне России против Украины. На практике это означает, что эти санкции будут применяться до тех пор, пока организация находится каком-либо из этих списков.

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