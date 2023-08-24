МНЕНИЕ | Август вновь собирает кровавую жатву
В России и некоторых граничащих с ней странах восприятие августа как самого черного и опасного времени года стало с прошлого века обычным делом, но по-настоящему кучно катастрофы и смерти в восьмом месяце года пошли с 90-х годов. Однако жатва - это метафора не только смерти, но и продолжения жизни. Историк и журналист Станислав Мереминский рассуждает о „мистике августа“, предлагая читателю ретроспективный анализ.
В русском языке, как и в эстонском, восьмой месяц года называется в честь древнеримского императора Октавиана Августа, но порой кажется, что куда больше ему подходит украинское название - серпень. Оно, разумеется, имеет вполне бытовое происхождение - время, когда крестьяне выходили с серпами на жатву. Но как тут не вспомнить, что серп, наряду с косой, издавна воспринимался как одна из метафор смерти.